Глава партии Голос Кира Рудик заболела коронавирусом

Руководительница партии Голос Кира Рудик получила положительный тест на коронавирус и сейчас находится на лечении.

— Последние несколько дней была высокая температура, наверное, самая высокая в моей жизни. Все остальные симптомы — похожи на грипп. Вкус и запах чувствую, но, говорят, это ненадолго. Сегодня чувствую себя гораздо лучше, чем вчера, — написала политик.

Члены команды Голоса, с которыми Рудик общалась в накануне, также сдали тест.

— Очень обидно болеть в разгар предвыборной кампании, но мы уже все привыкли работать дистанционно, поэтому я настроена бодро и оптимистично.

Еще раз призываю всех соблюдать карантинных норм и беречь себя, — написала руководительница партии.