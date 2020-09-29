Глава партии Голос Кира Рудик заболела коронавирусом

Руководительница партии Голос Кира Рудик получила положительный тест на коронавирус и сейчас находится на лечении.
— Последние несколько дней была высокая температура, наверное, самая высокая в моей жизни. Все остальные симптомы — похожи на грипп. Вкус и запах чувствую, но, говорят, это ненадолго. Сегодня чувствую себя гораздо лучше, чем вчера, — написала политик.
Члены команды Голоса, с которыми Рудик общалась в накануне, также сдали тест.
— Очень обидно болеть в разгар предвыборной кампании, но мы уже все привыкли работать дистанционно, поэтому я настроена бодро и оптимистично.
Еще раз призываю всех соблюдать карантинных норм и беречь себя, — написала руководительница партии.
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Коронавирус в Украине
Статистика коронавируса в Украине на 29 сентября свидетельствует о 204 932 больных, за сутки обнаружили еще 3 637 инфицированных.
От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 4 065 пациентов, за сутки их число увеличилось на 69 человек.
В то же время полностью выздоровели уже 88 453 украинца.
Источник: Кира Рудик