Курс валют НБУ на 29 сентября в Украине

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 29 сентября.
Курс доллара в стране установлен на уровне 28,30 грн/$, что на 4 копейки выше, чем в предыдущий банковский день — 28,2673 грн/$.
Курс евро в Украине вырос на 16 копеек и составляет 33,03 грн/€.
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Российский рубль подешевел до 0,360 грн.
Курс валют в Украине от НБУ на 29.09:
- $ 1 — 28,3062 грн;
- € 1 — 33,0376 грн;
- 1 польский злотый — 7,2604 грн;
- 10 российских рублей — 3,6012 грн.
Прогноз курса доллара на конец года
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко считает, что курс гривны до конца года сильно колебаться не будет.
Согласно прогнозу министра, в конце 2020 года курс доллар составит приблизительно 28 грн/1$.