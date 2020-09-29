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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Гривна продолжает падать: курс валют в Украине на 29 сентября

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 29 сентября.

Курс доллара в стране установлен на уровне 28,30 грн/$, что на 4 копейки выше, чем в предыдущий банковский день — 28,2673 грн/$.

Курс евро в Украине вырос на 16 копеек и составляет 33,03 грн/€.

Читайте: Курс доллара вырос в сентябре — причина

Российский рубль подешевел до 0,360 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 29.09:

  • $ 1 — 28,3062 грн;
  • € 1 — 33,0376 грн;
  • 1 польский злотый — 7,2604 грн;
  • 10 российских рублей — 3,6012 грн.

Курс валют НБУ на 29 сентября в Украине

Прогноз курса доллара на конец года

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко считает, что курс гривны до конца года сильно колебаться не будет.

Согласно прогнозу министра, в конце 2020 года курс доллар составит приблизительно 28 грн/1$.

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