Коронавирус дал толчок новому виду мошенничества

С начала пандемии коронавируса в Украине, активировались и мошенники. Они торгуют справками, подтверждающими что человек не болеет Covid-19.

Справки нужны для поездки за границу или для выхода на работу после больничного. Журналисты Чрезвычайных новостей смогли купить в Киеве такой листок нетрудоспособности за 300 грн.

Справка к журналистке пришла по почте, следующего после заказа день. На ней было две печати различных врачей и заверенные подписями. А наверху листа стоит штамп столичного диагностического центра

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Директор консультативно-диагностического центра Подольского района Киева объясняет, что эта справка — это подделка.

— Это фальсификация служебных документов. У нас таких врачей нету. Набрать бланк на компьютере легко и просто. Мы фиксируем свои документы нашими штампами. Моя печать по периметру имеет защиту, — рассказал он.

Врачи и правоохранители призывают быть внимательными и не пользоваться услугами мошенников.

Выманил у женщины $5 тыс.

Столичные полицейские задержали мошенника, который представился врачом и выманил у женщины $5 тыс.

Злоумышленник позвонил женщине и сообщил, что ее дочь попала в ДТП и ему необходимы деньги для ее лечения.