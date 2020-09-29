29 сентября в Киеве зафиксировали 416 случаев заражения Covid-19.

Всего в столице 22 559 подтвержденных случаев заболевания коронавірусом.

За последние сутки четыре человека умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус, от начала пандемии — 373.

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В больницы столицы госпитализировали больше 43 пациента. Остальные — на самоизоляции.

Заболели:

214 женщин в возрасте от 20 до 91 года;

164 человека в возрасте от 19 до 90 лет;

19 девочек от 1 до 16 лет;

19 мальчиков от 2 лет до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 53 пациента. Другие — на самоизоляции.

За минувшие сутки выздоровели 48 человек. Всего коронавирус преодолели 6 553 жители Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 71, Шевченковском — 55 и Дарницком — 52.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: