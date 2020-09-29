Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр будет сотрудничать с израильским мемориалом Яд Вашем

Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр подписал соглашение о сотрудничестве с израильским национальным мемориалом Катастрофы (Холокоста) и Героизма Яд Вашем. Соглашение предусматривает обмен архивной информацией об именах жертв трагедии, произошедшей в Бабьем Яру в 1941 году, а также создание совместных образовательных программ в будущем.

Мемориал Яд Вашем – ведущий и основополагающий центр по изучению и документации истории Холокоста, основанный в 1953 году. В его архиве хранятся сотни миллионов страниц документов, фотографий и свидетельств, аудио и видеоматериалов. Сегодня в базе данных имен жертв Холокоста Яд Вашем хранится 4,8 млн имен.

— Яд Вашем – важнейшее учреждение, хранящее память о Холокосте. В рамках начатого между нами важного сотрудничества мы передадим в Яд Вашем более 800 новых имен трагедии Бабьего Яра. Сотрудничество в области исследования Холокоста с учреждениями и архивами со всего мира имеет решающее значение для сохранения памяти, – утверждает председатель Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Натан Щаранский.

В частности, в Яд Вашем будут переданы данные о 867 новых именах, которые были идентифицированы командой Мемориала Бабий Яр в течение последних девяти месяцев работы.

По словам председателя правления Мемориального комплекса Яд Вашем Авнера Шалева, для институции это очень важное сотрудничество.

— Мы объединяем усилия, чтобы раскрыть правду о трагедии в Бабьем Яру. Это даст памяти о трагедии Холокоста новое измерение, – говорит Шалев.

Важным сотрудничество считает также Андрей Руккас, директор Института изучения Холокоста в Восточной Европе, основанного на базе Мемориала Бабий Яр.

— С момента своего основания 70 лет назад Яд Вашем собрал самую большую коллекцию исторических документов, связанных с Холокостом: миллионы документов, свидетельства выживших, более полумиллиона фотографий и почти 5 миллионов имен. Эта уникальная коллекция охватывает все аспекты истории Холокоста, и поэтому сотрудничество с таким значительным учреждением может стать общим прорывом. Нашей целью является выявление и обнародование неисследованных ранее источников из украинских архивов, – рассказывает Руккас.

По словам Руккаса, сотрудничество с Яд Вашем позволит расширить базу источников и будет способствовать популяризации исследования Холокоста в Украине.

Благотворительный фонд Мемориального центра Холокоста Бабий Яр был создан в сентябре 2016 года. Это неправительственная благотворительная организация, призванная почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества путем сохранения и изучения истории Холокоста. Фонд стремится построить центр образования, документации и памяти, посвященный трагическим событиям сентября 1941 года.

Трагедия Бабьего Яра – это трагедия для всего человечества. Бабий Яр стал фактически символом Холокоста, который произошел на землях Восточной Европы. Только на территории Украины нацистами было уничтожено почти полтора миллиона евреев. В Бабьем Яру в 1941 году погибли более 100 000 евреев, украинцев, ромов, украинских националистов, советских партизан и других.

Ранее Факты ICTV писали, что состоялось первое заседание Общественного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр.