29 сентября под первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Витольдом Фокиным зашаталось кресло.

Большой резонанс вызвало заявление Фокина о том, что он не получил ни одного подтверждения войны между Украиной и Россией.

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местному самоуправлению и градостроительству проголосовал за инициирование постановления об обращении парламента к президенту Украины с требованием, в частности, уволить Фокина из украинской делегации в ТКГ.

Первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Витольд Фокин должен уйти с контактной группы, заявил со своей стороны глава Офиса президента Андрей Ермак.

“Немедленно гнать на пенсию” Фокина призвал также министр внутренних дел Арсен Аваков.

Многие пользователи сети увидели в заявлении Фокина предательство Украины.































Может, он при СССР Космос курил? Реакция сети на заявления Фокина / 8 фотографий

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Назначение Фокина

Первого премьер-министра Украины Витольда Фокина назначили первым заместителем Леонида Кравчука в украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе 18 августа.

Сам Кравчук заявил тогда, что Фокин будет способствовать налаживанию взаимодействия как с жителями Донбасса, которые проживают на неподконтрольной Украине территории, и с теми, кто сейчас уехал оттуда.