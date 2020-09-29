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Факты / Украина / Политика

Может, он при СССР Космос курил? Реакция сети на заявления Фокина

29 сентября под первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группы  по урегулированию ситуации на Донбассе Витольдом Фокиным зашаталось кресло.

Большой резонанс вызвало заявление Фокина о том, что он не получил ни одного подтверждения войны между Украиной и Россией.

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местному самоуправлению и градостроительству проголосовал за инициирование постановления об обращении парламента к президенту Украины с требованием, в частности, уволить Фокина из украинской делегации в ТКГ.

Первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Витольд Фокин должен уйти с контактной группы, заявил со своей стороны глава Офиса президента Андрей Ермак.

“Немедленно гнать на пенсию” Фокина призвал также министр внутренних дел Арсен Аваков.

Многие пользователи сети увидели в заявлении Фокина предательство Украины.

  • Может, он при СССР Космос курил: реакция сети на заявления Фокина
  • Может, он при СССР Космос курил: реакция сети на заявления Фокина
  • Может, он при СССР Космос курил: реакция сети на заявления Фокина
  • Может, он при СССР Космос курил: реакция сети на заявления Фокина
  • Может, он при СССР Космос курил: реакция сети на заявления Фокина
  • Может, он при СССР Космос курил: реакция сети на заявления Фокина
  • Может, он при СССР Космос курил: реакция сети на заявления Фокина
  • Может, он при СССР Космос курил: реакция сети на заявления Фокина
  • Может, он при СССР Космос курил: реакция сети на заявления Фокина
  • Может, он при СССР Космос курил: реакция сети на заявления Фокина
  • Может, он при СССР Космос курил: реакция сети на заявления Фокина
  • Может, он при СССР Космос курил: реакция сети на заявления Фокина
  • Может, он при СССР Космос курил: реакция сети на заявления Фокина
  • Может, он при СССР Космос курил: реакция сети на заявления Фокина
  • Может, он при СССР Космос курил: реакция сети на заявления Фокина
  • Может, он при СССР Космос курил: реакция сети на заявления Фокина
Может, он при СССР Космос курил? Реакция сети на заявления Фокина / 8 фотографий

Читайте: Я не политик: Фокин не видит подтверждения войны между Украиной и РФ

Назначение Фокина

Первого премьер-министра Украины Витольда Фокина назначили первым заместителем Леонида Кравчука в украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе 18 августа.

Сам Кравчук заявил тогда, что Фокин будет способствовать налаживанию взаимодействия как с жителями Донбасса, которые проживают на неподконтрольной Украине территории, и с теми, кто сейчас уехал оттуда.

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