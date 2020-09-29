Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG совместно со своим украинским партнером ERU (Energy Resources of Ukraine) выиграла тендер на поставку газа для Оператора ГТС Украины.

Поставки газа для технических нужд ОГТСУ будут проходить с 1 октября до 1 мая 2021 года.

— Благодаря запасам газа, который PGNiG сохраняет в украинских подземных хранилищах, мы смогли предложить нашему контрагенту конкурентную цену, — сообщил председатель правления PGNiG Ежи Квецинский.

По его словам, польская компания последовательно развивает свою деятельность в Украине, о чем свидетельствует увеличение объемов поставок польской компанией газа на украинский рынок.

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PGNiG с 2016 года уже поставила на украинский рынок более 3 млрд м³ газа. В первой половине 2020 экспорт газа составил 0,9 млрд м³ газа.

Российский Газпром заказал дополнительные мощности для транспортировки газа через украинскую газотранспортную систему в Европу в октябре.

Аукцион по распределению мощностей состоялся на платформах RBP (Венгрия) и GSA (Польша) 21 сентября.

Источник: PGNiG