Петр Порошенко заболел коронавирусом

У пятого президента и нардепа от фракции ЕС Петра Порошенко обнаружили коронавирус.
— Получил положительный тест на Covid-19. Не вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная. Значительно коварней. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома, — заявил Петр Порошенко.
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Нардеп добавил, что надеется на скорейшее выздоровление и призвал украинцев беречь себя.
Коронавирус у Киры Рудик
Руководительница партии Голос Кира Рудик получила положительный тест на коронавирус и сейчас находится на лечении.
Члены команды Голоса, с которыми Рудик общалась в накануне, также сдали тест.