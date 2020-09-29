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Факты / Украина

Порошенко заболел коронавирусом

У пятого президента и нардепа от фракции ЕС Петра Порошенко обнаружили коронавирус. 

— Получил положительный тест на Covid-19. Не вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная. Значительно коварней. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома, — заявил Петр Порошенко.

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Нардеп добавил, что надеется на скорейшее выздоровление и призвал украинцев беречь себя.

Петр Порошенко заболел коронавирусом

Коронавирус у Киры Рудик

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