Петр Порошенко заболел коронавирусом

У пятого президента и нардепа от фракции ЕС Петра Порошенко обнаружили коронавирус.

— Получил положительный тест на Covid-19. Не вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная. Значительно коварней. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома, — заявил Петр Порошенко.

Читайте: Настрой боевой: нардеп Жан Беленюк заразился Covid-19

Нардеп добавил, что надеется на скорейшее выздоровление и призвал украинцев беречь себя.

Коронавирус у Киры Рудик