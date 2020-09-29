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Факты / Украина / Общество

Сколько в Украине эксплуатируют самолетов Ан-26

Сейчас в Украине эксплуатируются 53 самолета Ан-26 и его модификаций.

24 экземпляры в гражданской авиации и 29 в государственной, сообщили в госкомпании Антонов.

Старший самолет с сер. № 12-02 1972 выпуска имеет 48 лет 5 месяцев. Самым молодым является борт №142-05 1985 выпуска. Ему 35 лет 1 месяц.

На большинстве самолетов Ан-26 гражданской авиации техническое обслуживание выполняется согласно Регламенту технического обслуживания самолетов с периодичностью базовой формы через 500 летных часов.

Читайте: Авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевом — последние новости

На теперішній час в Україні експлуатуються 53 літака Ан-26 та його модифікацій, в тому числі 24 екземпляри в цивільній…

Опубліковано Antonov Company Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Регламент предусматривает выполнение следующих видов технического обслуживания:

  • оперативное техническое обслуживание;
  • периодическое техническое обслуживание;
  • техническое обслуживание при хранении самолета;
  • сезоне техническое обслуживание;
  • специальное техническое обслуживание.

Авиакатастрофа под Чугуевом

Самолет Ан-26 Штурманский, потерпевшый катастрофу под Чугуевом 25 сентября, был построен 21 октября 1977 года на Киевском авиационном заводе.

На борту находились 27 человек, из которых 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил и 7 членов экипажа. 26 человек погибло, один выжил.

На время расследования президент Владимир Зеленский запретил эксплуатировать самолеты Ан-26 в Украине.

Источник: Antonov Company

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