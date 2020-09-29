Сколько в Украине эксплуатируют самолетов Ан-26

Сейчас в Украине эксплуатируются 53 самолета Ан-26 и его модификаций.

24 экземпляры в гражданской авиации и 29 в государственной, сообщили в госкомпании Антонов.

Старший самолет с сер. № 12-02 1972 выпуска имеет 48 лет 5 месяцев. Самым молодым является борт №142-05 1985 выпуска. Ему 35 лет 1 месяц.

На большинстве самолетов Ан-26 гражданской авиации техническое обслуживание выполняется согласно Регламенту технического обслуживания самолетов с периодичностью базовой формы через 500 летных часов.

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На теперішній час в Україні експлуатуються 53 літака Ан-26 та його модифікацій, в тому числі 24 екземпляри в цивільній… Опубліковано Antonov Company Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Регламент предусматривает выполнение следующих видов технического обслуживания:

оперативное техническое обслуживание;

периодическое техническое обслуживание;

техническое обслуживание при хранении самолета;

сезоне техническое обслуживание;

специальное техническое обслуживание.

Авиакатастрофа под Чугуевом

Самолет Ан-26 Штурманский, потерпевшый катастрофу под Чугуевом 25 сентября, был построен 21 октября 1977 года на Киевском авиационном заводе.

На борту находились 27 человек, из которых 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил и 7 членов экипажа. 26 человек погибло, один выжил.

На время расследования президент Владимир Зеленский запретил эксплуатировать самолеты Ан-26 в Украине.

Источник: Antonov Company