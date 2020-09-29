Сколько в Украине эксплуатируют самолетов Ан-26

Сейчас в Украине эксплуатируются 53 самолета Ан-26 и его модификаций.
24 экземпляры в гражданской авиации и 29 в государственной, сообщили в госкомпании Антонов.
Старший самолет с сер. № 12-02 1972 выпуска имеет 48 лет 5 месяцев. Самым молодым является борт №142-05 1985 выпуска. Ему 35 лет 1 месяц.
На большинстве самолетов Ан-26 гражданской авиации техническое обслуживание выполняется согласно Регламенту технического обслуживания самолетов с периодичностью базовой формы через 500 летных часов.
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На теперішній час в Україні експлуатуються 53 літака Ан-26 та його модифікацій, в тому числі 24 екземпляри в цивільній…
Опубліковано Antonov Company Вівторок, 29 вересня 2020 р.
Регламент предусматривает выполнение следующих видов технического обслуживания:
- оперативное техническое обслуживание;
- периодическое техническое обслуживание;
- техническое обслуживание при хранении самолета;
- сезоне техническое обслуживание;
- специальное техническое обслуживание.
Авиакатастрофа под Чугуевом
Самолет Ан-26 Штурманский, потерпевшый катастрофу под Чугуевом 25 сентября, был построен 21 октября 1977 года на Киевском авиационном заводе.
На борту находились 27 человек, из которых 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил и 7 членов экипажа. 26 человек погибло, один выжил.
На время расследования президент Владимир Зеленский запретил эксплуатировать самолеты Ан-26 в Украине.
Источник: Antonov Company