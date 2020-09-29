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Факты / Украина

Дело Маркива: в Италии рассмотрят апелляцию защиты

Сегодня, 29 сентября, в итальянском Милане состоится судебное заседание, на котором рассмотрят апелляцию по делу нацгвардийця Виталия Маркива.

В прошлом году его приговорили к 24 годам тюрьмы за якобы причастность к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли на Донбассе.

— Украинская сторона делает все возможное для освобождения Виталия Маркива, — отметили в МВД.

В середине сентября сторона защиты украинского нацгвардийця Виталия Маркива подала в апелляционный суд присяжных новые оправдательные доказательства по делу гибели иностранных репортеров на Донбассе в мае 2014 года.

В основе новых доказательств — выводы журналистского расследования, которые вошли в фильм The wrong place (Не в том месте, не в то время) о деле Роккелли-Маркива.

Дело Маркива

Виталия Маркива задержали в Италии в 2017 года. Ему предъявлены обвинения в убийстве двух человек — итальянского репортера Андреа Рокелле и российского переводчика Андрея Миронова.

Впоследствии обвинения несколько изменили, добавив слово “содействие в убийстве”.

Экспертиза установила, что мужчины погибли в результате артобстрела, тогда как единственным вооружением, которым владел Маркив, был автомат.

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