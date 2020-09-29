29 сентября ситуация с коронавирусом в Украине не улучшается, ежедневно фиксируют более 3 тыс. новых больных Covid-19. В то же время Минздрав Украины проводит переговоры касательно спасительной вакцины от вируса, а Кабмин регулирует карантин в стране.

По состоянию на вторник в Украине коронавирус подтвердили у 204 932 граждан, за сутки обнаружили 3 627 новых случаев.

Самая сложная эпидситуация во Львовской (20 085 случаев), Харьковской (18 129 случаев) и Черновицкой (14 280 случаев) областях.

Не улучшается ситуация и в Киеве: всего 22 559 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 416 новых.

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С 29 сентября Кабмин изменил правила въезда иностранцев в Украину, сейчас они могут въехать только при наличии страхового полиса, выданного украинской компанией или иностранной с представительством в Украине.

Однако требование не распространяется на:

иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины;

лиц, признанных беженцами, или лиц, которые нуждаются в дополнительной защите;

работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

военнослужащих (подразделений) вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО Партнерство ради мира, которые принимают участие в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил.

Для борьбы с болезнью Минздрав проводит переговоры о покупке вакцины от коронавируса с пятью компаниями. Ведомство обратилось к разработчикам Moderna, Sinovac, Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca, сообщил глава министерства Максим Степанов.

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украине 29 сентября, в стране от болезни умерло 4 065 пациентов.

В то же время выздороветь удалось 88 453 украинцам.

В Украине женщины чаще болеют коронавирусом, чем мужчины.