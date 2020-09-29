29 сентября — Всемирный день сердца.

Несколько интересных фактов о работе этого органа:

в сутки наше сердце сокращается 100 тыс. раз;

за 24 часа оно перекачивает 15 тыс. литров крови;

если бы сердца всех людей на планете заработали, как один насос, на то, чтобы перекачать объем крови, равный объему воды во всех реках Земли, потребовалось бы всего 3,5 часов.

Сейчас мы говорим о здоровом сердце. Поэтому запланируйте профилактический визит к врачу. А еще — дочитайте этот материал до конца и, возможно, именно благодаря вам продолжит биться еще одно сердце.

Место, где сердца “сжимаются”

Реанимация Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н. М. Амосова — девять коек, которые почти никогда не бывают свободными. Это именно то место, где за жизнь борются дети с врожденными пороками сердца. Кто-то уже ходит в школу, кто-то только научился произносить мама, а кто-то только недавно появился на свет. Вероничка — именно из таких.

На ней нет живого места: все тело в бинтах и ​​пластырях, из-под которых выходят катетеры и провода. Рядом с кроватью — капельницы и аппараты жизнеобеспечения. С первых секунд девочке приходится бороться за жизнь: она родилась крохотной, всего 1 750 г и сразу с двумя пороками сердца — дефектом межжелудочной перегородки и митральной недостаточностью.

Оба недостатка — несовместимы с жизнью. Сразу после осмотра кардиолог шокировал родителей: единственный выход спасти дочь — операция на открытом сердце. И ситуация с Вероникой — далеко не уникальна.

Родиться с больным сердцем может любой ребенок

В Украине ежегодно рождаются 5 тыс. детей с врожденными пороками сердца. И треть из них, а это 1,6 тыс. младенцев, врачи выписывают из родильных домов даже без подозрения на страшный диагноз, хотя оперировать таких детей нужно в первые дни жизни.

Половина детей, к сожалению, умирают. Те же, кому везет, как, например, Веронике, попадают в Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н. М. Амосова.

Это крупнейшее в Украине профильное заведение, где спасают детские сердца. Там рождаются младенцы с критическими пороками сердца, хотя на периферии врачи настоятельно советуют будущим мамам прервать беременность, а кардиохирурги берутся за спасение тех, у кого синдром гипоплазии левых отделов сердца.

За год в Институте обследуют 10-12 тыс. маленьких сердец и выполняют 700-750 операций детям. Показатель летальности — на уровне лучших европейских клиник: 1,5-2%.

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Помощь тем, кто чинит сердца

И часто, когда уже понятно, что надо оперировать — именно так было с Вероничкой — на пути становятся деньги. На расходные материалы и медикаменты в среднем нужно 40 тыс. грн. Обычно для семей — это непосильные суммы.

Почему так происходит? Абсурд, но такое важное учреждение, Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н. М. Амосова, из года в год государством критически недофинансируется. Недостаток медикаментов, изделий медицинского назначения и устаревшее оборудование — это то, что отделяет детей от выздоровления.

Чтобы специалисты Института имели возможность качественно и вовремя чинить сердца своих маленьких пациентов, Благотворительный фонд Твоя опора уже пять лет системно поддерживает это медучреждение.

На медикаменты и жизненно важное оборудование за это время мы направили 20 млн грн. Среди приобретенного даже уникальный для Украины аппарат интракардиального УЗИ стоимостью более 1 млн. грн.

Но цифра, которой фонд особенно гордится — 478. Именно столько детей с врожденными пороками сердца удалось прооперировать за средства благотворителей фонда — это как крупные компании, так и тысячи простых украинцев, которые откликаются на просьбы о помощи.

478 детей были в условиях, когда лечение им оплатить не могли. Это те, кто родились в малообеспеченных семьях, дети мам-одиночек, или те, у кого родителей вообще нет. Все они получили шанс на жизнь благодаря умению врачей и отзывчивости чужих людей.

Здоровое сердце для Вероники

Вероника — одна из тех 478 счастливчиков. Ее сердце кардиохирургам удалось починить за пять часов. Все прошло успешно. После недели в реанимации кроху перевели в обычную палату, а потом она уехала домой. Сейчас девочка в безопасности. Ее сердечко хорошо качает кровь. Теперь она — обычный ребенок.

Поэтому в этот символический день мы бы хотела сказать спасибо всем, благодаря кому продолжают биться сердца.

А также хотим попросить вас не останавливаться. Ведь сердечные болезни не выбирают, никто не знает, кого они могут поразить и в каком роддоме на свет прямо сейчас появляется кроха, сердце которой имеет дефект.

Важно, чтобы в этом родильном стоял хороший УЗИ-аппарат, который поможет разглядеть недостаток, важно, чтобы в заведении, где будут ее оперировать, были лекарства, а в операционной и реанимации — все необходимые приборы. Поэтому прямо сейчас мы снова проводим сбор на www.dobro.ua.

И хотя мы не теряем веры в то, что когда-то на защите детей с врожденными пороками сердца станет государство, пока, кроме нас, им не на кого рассчитывать. Поддержим их сердца!

Первая операция по пересадке сердца

В июле в городской клинической больнице скорой помощи Львова впервые провели трансплантацию сердца. Это первая подобная операция за последние 15 лет.

Донором органов стал 58-летний львовянин.

Новое сердце получил 57-летний житель города Коростень Житомирской области, пять лет страдал от последствий инфаркта.