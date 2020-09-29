Как не купить подделку духов в интернете

Сеть парфюмерных магазинов BROCARD предупреждает об активизации онлайн-аферистов. Мошенники используют имя и фирменный стиль известного бренда в недобросовестной рекламе в интернет и социальных сетях.

Интернет-преступники распространяют информацию о грандиозных распродажах парфюмерии и косметики известных производителей по нереально низким ценам. При этом в рекламе фигурирует имя BROCARD и фото магазинов сети.

— При нажатии на рекламу, потребитель попадает на фейковый сайт – парфюмерно-косметическая продукция, представленная ​​там, действительно дешевая, но может нанести серьезный вред здоровью. В большинстве случаев, это подделки сомнительного качества, не имеющие ничего общего с оригинальной продукцией брендов. Подобная реклама не имеет никакого отношения к BROCARD, – предупреждают в пресс-службе сети.

Чтобы не попасть на крючок мошенников, IT-специалисты рекомендуют обратить внимание на домен и адрес в строке браузера. У всех крупных игроков украинского рынка парфюмерии и косметики адреса сайтов в доменной зоне .UA. Так, адрес онлайн-магазина сети – Brocard.ua.

Не стоит доверять сайтам, зарегистрированным в другой стране (.ru, .us, .to, .ca) или на свободных доменах (com.ua, kiev.ua, in.ua, cc, biz). Сомнительными также являются продавцы, у которых отражается одинаковый web-адрес для всех страниц сайта. Если web-адрес отличается от адреса в ссылке, по которому вы перешли на этот сайт – это также повод усомниться в честных намерениях продавца.

Специалисты сети рекомендуют обратить внимание на оформление интернет-магазина. Ни один легальный продавец не позволит себе орфографические, пунктуационные ошибки и опечатки или некачественный дизайн сайта. Обычно, мошенники не тратят время и средства на качественный контент. Если сайт интернет-магазина оформлен примитивно или небрежно, ожидать высокого качества косметики не стоит.

Обычно мошенники привлекают покупателей неправдоподобно низкими ценами. Уверены, вы встречали подобную рекламу – ликвидация духов со склада по себестоимости, несколько единиц дорогостоящей косметики по цене одной, все брендовые духи по 350 – 450 грн под видом распродажи или конфиската.

Будьте благоразумными – по такой цене оригинальная продукция продаваться не может. В погоне за экономией вы просто потратите зря деньги и нервы на подделку. Главное: владельцы фейковых сайтов не несут никакой ответственности в случае возникновения проблем со здоровьем после использования подобной косметики.

— Если вы увидите подозрительные объявления якобы от имени BROCARD, сообщайте об этом в компанию любым удобным способом (горячая линия, письмо на почту info@brocard.ua, сообщения в социальных сетях) или используйте функцию пожаловаться на рекламу в социальных сетях, – рекомендуют в компании.

Всегда проверяйте, есть ли акционное предложение, которое вы увидели в рекламном объявлении, на официальных сайтах brocard.ua и letu.ua. Сравните элементы дизайна рекламного объявления и официального сайта.

— Мы можем гарантировать качество и оригинальность продукции только при условии заказов на ​​наших официальных сайтах brocard.ua и letu.ua или приобретения товаров в магазинах BROCARD, M.A.C, Kiehl’s, – объясняет пресс-служба сети.

Официальные ресурсы сети BROCARD можно посмотреть по ссылке.

Ранее Факты ICTV писали, что онлайн-рынок парфюмерии и косметики собираются вывести из серой зоны.