С детства мечтал о небе: в Харькове простились с погибшим в катастрофе Ан-26 курсантом

В Харькове возле Мемориала Славы простились с 20-летним Виталием Вильховым — одним из курсантов, который погиб в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом.

К мемориалу пришли родные погибшего, курсанты университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба, руководство университета, харьковчане.

— В одно мгновение Украина потеряла 26 лучших своих сыновей, 26 настоящих мужчин, которые в трудное время для страны сознательно выбрали почетный путь защиты страны и каждый день упорно шли к цели. Сдерживая боль, мы сегодня провожаем в последний путь Виталия Вильхового, 20-летнего юношу, который с детства мечтал о небе, карьере военного и, собрав все силы, до последнего вздоха боролся за свою жизнь, — сказал начальник университета Воздушных сил им. Кожедуба Александр Туринский.

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После этих слов Александр Туринский передал матери погибшего курсанта грамоту почета и скорби от главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

Виталий Вильховой закончил Львовский государственный лицей им. Героев Крут. Впоследствии он поступил в университет в Харькове.

25 сентября в крайне тяжелом состоянии после катастрофы Ан-26 он был госпитализирован в харьковскую больницу, где умер 26 сентября. Похоронят Виталия Вильхового во Львове.

Авиакатастрофа Ан-26

Вечером 25 сентября под Чугуевом упал самолет Ан-26. На его борту находились 27 человек — 7 членов экипажа и 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил.

Выжил в авиакатастрофе только один курсант, все остальные погибли. Предварительную причину катастрофы самолета Ан-26 можно будет назвать после расшифровки черных ящиков.

Источник: Общественное

Фото: Алексей Кучер