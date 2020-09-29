Сколько стоят квартиры в Киеве — цены

Сейчас цены на однокомнатные квартиры в Киеве стартуют от $ 35 тыс. в Деснянском и Святошинском районах и достигают $108 тыс. в Печерском.

Однако всего за год жилье подорожало в Голосеевском, Днепровском и Дарницком районах, а единственным районом, где подешевело, стал Шевченковский. А вот самый большой выбор квартир в Дарницком районе.

Цены на однокомнатное жилье

С начала лета до середины сентября выгоднее всего однокомнатную квартиру продавали в Деснянском и Святошинском районах — в среднем по $35 тыс. Меньше всего изменились расценки на Соломенке, здесь за такую ​​квартиру придется заплатить $39 тыс.

На Оболони жилье в среднем стоит $43 тыс., а в Днепровском районе — $45 тыс. Несколько больше цены в Подольском районе — за однокомнатную квартиру просят $46 500, еще дороже в Дарницком — $51 500.

В Голосеевском районе за такое жилье хотят $53 тыс. Похожая стоимость в Шевченковском районе — в среднем $55 тыс. А вот самый дорогой район Киева, Печерский, сейчас в большом отрыве — за однокомнатную квартиру нужно выложить уже шестизначную сумму — $108 тыс.

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Сколько стоят двухкомнатные квартиры

Голосеевский район — $79 500;

Дарницкий район — $72 тыс.;

Деснянский район — от $48 200;

Днепровский — $56 тыс.

Оболонский район — $57 900;

Печерский район — примерно 4 млн грн или $140 тыс.;

Подольский район — $65 800;

Святошинский район — в среднем $51 тыс.;

Соломенский район — $56 тыс.;

Шевченковский районе — $76 100.

Цены на трехкомнатные квартиры в Киеве

Самое дешевое жилье в Деснянском районе — $60 тыс. Дальше идут Святошинский — $65 тыс. и Оболонь со стоимостью $75 тыс.

В Соломенском районе трехкомнатную квартиру можно приобрести по средней цене в $79 тыс., а стать владельцем такой квартиры в Днепровском районе стоит $83 тыс. Значительно выросли в стоимости и трешки в Подольском районе — за них просят $87 тыс.

В Дарницком районе средняя цена на квартиры составляет $92 тыс., а Голосеевские трешки уже с шестизначной суммой — примерно $110 тыс.

В Шевченковском районе придется выложить в среднем $120 тыс, а на Печерске цена равна практически двум в Шевченковском — примерно $234 тыс.

А вот цены на аренду жилья в Киеве и других городах все еще остаются ниже, чем до карантина. Однако самые выгодные для аренды жилья Деснянский, Святошинский и Днепровский районы столицы.

Источник: OLX Недвижимость