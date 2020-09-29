Загрузка мест в больницах пациентами с коронавирусом на сегодняшний день составляет 50,4%.

Самый высокий показатель в Черкасской области, где заняты 73,4% коек.

Загрузка коек в больницах других областей:

Одесская – 69,7%;

Хмельницкая – 63,1%;

Донецкая – 61,8%;

Винницкая – 61,4%;

Луганская – 59,8%;

Киев – 57,2%;

Ровенская – 56,7%;

Харьковская – 56,2%;

Днепропетровская – 55,4%;

Сумская – 53,5%;

Черновицкая – 50,1%.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на 29 сентября коронавирусом в Украине инфицированы уже 204 932 больных, за сутки тест подтвердил наличие вируса еще у 3 637 человек.

За время эпидемии умерло 4 065 пациентов, из них 69 – за последний день.

Полностью выздоровели 88 453 украинца.