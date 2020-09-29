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Факты / Украина / Общество

Загруженность мест в больницах пациентами с Covid-19 превысила 50%

Загрузка мест в больницах пациентами с коронавирусом на сегодняшний день составляет 50,4%.

Самый высокий показатель в Черкасской области, где заняты 73,4% коек.

Загрузка коек в больницах других областей:

  • Одесская – 69,7%;
  • Хмельницкая – 63,1%;
  • Донецкая – 61,8%;
  • Винницкая – 61,4%;
  • Луганская – 59,8%;
  • Киев – 57,2%;
  • Ровенская – 56,7%;
  • Харьковская – 56,2%;
  • Днепропетровская – 55,4%;
  • Сумская – 53,5%;
  • Черновицкая – 50,1%.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на 29 сентября коронавирусом в Украине инфицированы уже 204 932 больных, за сутки тест подтвердил наличие вируса еще у 3 637 человек.

За время эпидемии умерло 4 065 пациентов, из них 69 – за последний день.

Полностью выздоровели 88 453 украинца.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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