Во время пленарного заседания Верховной Рады 29 сентября депутаты рассмотрят ряд законопроектов в первом и втором чтениях, а также вопросы ратификации некоторых соглашений и протоколов.

В частности, в планах у нардепов рассмотреть в первом чтении внесение изменений в закон Украины об образовании, а также внесение изменений в Избирательный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей организации подготовки и проведения выборов в период действия карантина.

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Во втором чтении нардепы рассмотрят внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно освобождения от уплаты судебного сбора в связи с обжалованием постановлений по делам об административных правонарушениях.

Также в повестке дня есть проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины относительно непризнания легитимности так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях Украины — в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

Порядок денний Верховної Ради на 29 вересня by Віта Гірко on Scribd

Какие изменения депутаты предлагают внести в законы о выборах

Накануне народные депутаты зарегистрировали законопроект №4117, которым предлагается внести изменения в Избирательный кодекс и законы из-за особенностей проведения выборов во время карантина.

Среди прочего, они предусматривают, что избиратели, а также члены избирательной комиссии должны быть в масках или респираторах.

Кроме того, предлагается всем измерять температуру и только после этого допускать на избирательный участок.