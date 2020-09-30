Согласно статистике коронавируса в Украине на 30 сентября, за последние сутки позитивный тест на Covid-19 получили еще 4 027 человек. Это антирекорд за все время эпидемии.

Общее количество инфицированных составило 208 959.

Жертвами вируса за день стали еще 64 украинца, а в целом 4 129.

Выздоровели за день 2 110 пациентов, с начала пандемии — 92 360 человек.

Среди областей с наибольшим количеством случаев за сутки — Харьковская (549), Днепропетровская (271) и Львовская (265).

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Ситуация с коронавирусом в регионах:

Винницкая область – 6 194 случая;

Волынская область – 8 059 случаев;

Днепропетровская область – 5 822 случая;

Донецкая область – 3 477 случаев;

Житомирская область – 5 923 случая;

Закарпатская область – 9 819 случаев;

Запорожская область – 3 995 случаев;

Ивано-Франковская область — 13 700 случаев;

Кировоградская область – 1 108 случаев;

г. Киев – 22 778 случаев;

Киевская область – 9 139 случаев;

Львовская область — 20 350 случаев;

Луганская область – 1 049 случаев;

Николаевская область – 3 163 случая;

Одесская область — 13 529 случаев;

Полтавская область – 2 231 случай;

Ровенская область — 12 411 случаев;

Сумская область – 4 223 случая;

Тернопольская область — 13 514 случаев;

Харьковская область — 18 678 случаев;

Херсонская область – 1 134 случая;

Хмельницкая область – 6 068 случаев;

Черновицкая область — 14 446 случаев;

Черкасская область – 4 022 случая;

Черниговская область – 4 127 случаев.

Коронавирус в Украине 29 сентября

По состоянию на 29 сентября коронавирусом в Украине переболели или болеют 204 932 человек. За сутки вирус подтвердился еще у пациентов.

Умерло за время эпидемии 4 065 украинцев, а за вчерашний день – 69.

При этом полностью выздоровели 88 453 человека.