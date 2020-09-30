Согласно статистике коронавируса в Украине на 30 сентября, за последние сутки позитивный тест на Covid-19 получили еще 4 027 человек. Это антирекорд за все время эпидемии.
Общее количество инфицированных составило 208 959.
Жертвами вируса за день стали еще 64 украинца, а в целом 4 129.
Выздоровели за день 2 110 пациентов, с начала пандемии — 92 360 человек.
Среди областей с наибольшим количеством случаев за сутки — Харьковская (549), Днепропетровская (271) и Львовская (265).
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Ситуация с коронавирусом в регионах:
- Винницкая область – 6 194 случая;
- Волынская область – 8 059 случаев;
- Днепропетровская область – 5 822 случая;
- Донецкая область – 3 477 случаев;
- Житомирская область – 5 923 случая;
- Закарпатская область – 9 819 случаев;
- Запорожская область – 3 995 случаев;
- Ивано-Франковская область — 13 700 случаев;
- Кировоградская область – 1 108 случаев;
- г. Киев – 22 778 случаев;
- Киевская область – 9 139 случаев;
- Львовская область — 20 350 случаев;
- Луганская область – 1 049 случаев;
- Николаевская область – 3 163 случая;
- Одесская область — 13 529 случаев;
- Полтавская область – 2 231 случай;
- Ровенская область — 12 411 случаев;
- Сумская область – 4 223 случая;
- Тернопольская область — 13 514 случаев;
- Харьковская область — 18 678 случаев;
- Херсонская область – 1 134 случая;
- Хмельницкая область – 6 068 случаев;
- Черновицкая область — 14 446 случаев;
- Черкасская область – 4 022 случая;
- Черниговская область – 4 127 случаев.
Коронавирус в Украине 29 сентября
По состоянию на 29 сентября коронавирусом в Украине переболели или болеют 204 932 человек. За сутки вирус подтвердился еще у пациентов.
Умерло за время эпидемии 4 065 украинцев, а за вчерашний день – 69.
При этом полностью выздоровели 88 453 человека.