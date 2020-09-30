Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

4 027 за сутки — в Украине новый антирекорд коронавируса

Согласно статистике коронавируса в Украине на 30 сентября, за последние сутки позитивный тест на Covid-19 получили еще 4 027 человек. Это антирекорд за все время эпидемии.

Общее количество инфицированных составило 208 959.

Жертвами вируса за день стали еще 64 украинца, а в целом 4 129.

Выздоровели за день 2 110 пациентов, с начала пандемии — 92 360 человек.

Среди областей с наибольшим количеством случаев за сутки — Харьковская (549), Днепропетровская (271) и Львовская (265).

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Ситуация с коронавирусом в регионах:

  • Винницкая область – 6 194 случая;
  • Волынская область – 8 059 случаев;
  • Днепропетровская область – 5 822 случая;
  • Донецкая область – 3 477 случаев;
  • Житомирская область – 5 923 случая;
  • Закарпатская область – 9 819 случаев;
  • Запорожская область – 3 995 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 13 700 случаев;
  • Кировоградская область – 1 108 случаев;
  • г. Киев – 22 778 случаев;
  • Киевская область – 9 139 случаев;
  • Львовская область — 20 350 случаев;
  • Луганская область – 1 049 случаев;
  • Николаевская область – 3 163 случая;
  • Одесская область — 13 529 случаев;
  • Полтавская область – 2 231 случай;
  • Ровенская область — 12 411 случаев;
  • Сумская область – 4 223 случая;
  • Тернопольская область — 13 514 случаев;
  • Харьковская область — 18 678 случаев;
  • Херсонская область – 1 134 случая;
  • Хмельницкая область – 6 068 случаев;
  • Черновицкая область — 14 446 случаев;
  • Черкасская область – 4 022 случая;
  • Черниговская область – 4 127 случаев.

Карта та статистика коронавірусу в Україні 30 вересня

Коронавирус в Украине 29 сентября

По состоянию на 29 сентября коронавирусом в Украине переболели или болеют 204 932 человек. За сутки вирус подтвердился еще у пациентов.

Умерло за время эпидемии 4 065 украинцев, а за вчерашний день – 69.

При этом полностью выздоровели 88 453 человека.

Источник: СНБО

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка