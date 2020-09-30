Карантин в Украине — главные новости 30 сентября 2020

Из-за высокого уровня инфицирования Верховная Рада отменила пленарные заседания 1 и 2 октября. Вместо этого парламентарии две недели — 5-9 октября и 12-16 — октября будут работать в комитетах.

Обновленный проект повестки дня пленарного заседания Рады 30 сентября поддержали 278 народных депутатов. Решение приняли в связи с тем, что за последние несколько дней до 10 человек в сессионном зале и в Аппарате Рады заболели коронавирусом.

В частности, 29 сентября стало известно, что нардеп Петр Порошенко заболел коронавирусом. Сейчас он лечится дома.

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30 сентября в Украине обнаружили антирекорд суточного прироста. За сутки медики подтвердили еще 4 027 случаев инфицирования.

Общее количество инфицированных составило 208 959. Жертвами вируса за день стали еще 64 украинца, а в целом 4 129.

Выздоровели за день 2 110 пациентов, с начала пандемии — 92 360 человек. Среди областей с наибольшим количеством случаев за сутки — Харьковская (549), Днепропетровская (271) и Львовская (265).

30 сентября в Киеве зафиксировали 219 случаев заражения Covid-19.

Всего в столице 22 778 подтвержденных случаев заболевания коронавірусом. За последние сутки восемь человек умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус, от начала пандемии — 381.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал очередной антирекорд по коронавирусу в стране. Он ожидает от контролирующих органов более активной разъяснительной работы с людьми.