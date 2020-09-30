Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 20 кандидатов на пост мэра Киева.

Одним из претендентов стала Елену Филонову, выдвинутая Киевской городской организацией партии Разом сила. Она является блогером и ведущей программы Ревизор красоты.

Саму партию Разом сила создали общественные организации, в том числе движение Авто-Евро-Сила.

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Ранее Киевский горизбирком зарегистрировал на должность городского головы столицы Андрея Пальчевского, Ирину Верещук, Михаила Поживанова, Виталия Кличко, Алексея Кучеренко, Егора Фирсова, Сергея Притулу, Диану Гранцеву, Николая Томенко, Сергея Гусовского, Юрия Левченко, Александра Омельченко, Александра Попова.

Также кандидатами на пост мэра столицы претендуют Виктор Петрук, Игорь Смешко, Максим Гольдарб, Сергей Шахов, Андрей Ильенко и Борислав Береза.

Подача документов для регистрации кандидатов завершилась еще 24 сентября. Не позднее пятого дня со дня получения заявления о регистрации и необходимых сопроводительных документов ТИК регистрирует или же отказывает в регистрации кандидату.

Местные выборы

Местные выборы в Украине пройдут 25 октября. В Нацполиции сообщили, что по 25 сентября полицейские открыли 15 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса.

Всего в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о 100 уголовных правонарушений. 52 дела связаны с нарушением избирательного законодательства, а 48 — с избирательным процессом.