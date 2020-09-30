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Факты / Украина

Данные черных ящиков Ан-26 обнародуют при одном условии — ГБР

Информацию с бортовых самописцев Ан-26, разбившегося 25 сентября в Чугуеве Харьковской области, смогут обнародовать, если разрешит следователь.

Об этом заявил на брифинге руководитель Главного следственного управления Государственного бюро расследований Максим Борчаковский.

По его словам, сначала необходимо сопоставить и проанализировать данные обоих черных ящиков, чтобы иметь объективную картину, и только потом возможно обнародование информации, но с разрешения следствия.

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Борчаковский также призвал не заниматься манипулированием в этом вопросе.

Черные ящики Ан-26

Эксперты в сфере авиации под наблюдением ГБР изъяли черные ящики Ан-26, упавшего под Чугуевом 25 сентября, через день после авиакатастрофы.

Тогда вице-премьер-министр Олег Уруский сообщил, что оба самописца целые, а для их анализа потребуется от трех до пяти дней.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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