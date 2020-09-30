PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар немного просел: курс валют на 30 сентября

Национальный банк Украины на среду, 30 сентября, укрепил курс гривны к доллару на 1 копейку.

Курс на сегодня составляет 28,29 грн/$1.

В то же время украинская валюта подешевела на 10 копеек по отношению к евро. Этот курс на 30 сентября составляет 33,13 грн/€1.

Российский рубль немного подешевел, его курс составляет 0,359 грн.

Курс валют на 30 сентября:

  • $1 — 28,2989 грн;
  • €1 — 33,1309 грн;
  • 1 польский злотый — 7,3101 грн;
  • 10 российских рублей — 3,5955 грн.

Читайте: Курс доллара вырос в сентябре — причина

Прогноз по курсу гривны и ценам

Осенью следует ожидать еще большего роста курса доллара к гривне, прогнозируют эксперты.

Это может повлечь за собой подорожание топлива и продуктов питания.

Осенью бензин на АЗС может подорожать на 1 грн 60 коп, а гречка в магазинах — до 37 грн за килограмм.

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх