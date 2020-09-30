Национальный банк Украины на среду, 30 сентября, укрепил курс гривны к доллару на 1 копейку.
Курс на сегодня составляет 28,29 грн/$1.
В то же время украинская валюта подешевела на 10 копеек по отношению к евро. Этот курс на 30 сентября составляет 33,13 грн/€1.
Российский рубль немного подешевел, его курс составляет 0,359 грн.
Курс валют на 30 сентября:
- $1 — 28,2989 грн;
- €1 — 33,1309 грн;
- 1 польский злотый — 7,3101 грн;
- 10 российских рублей — 3,5955 грн.
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Прогноз по курсу гривны и ценам
Осенью следует ожидать еще большего роста курса доллара к гривне, прогнозируют эксперты.
Это может повлечь за собой подорожание топлива и продуктов питания.
Осенью бензин на АЗС может подорожать на 1 грн 60 коп, а гречка в магазинах — до 37 грн за килограмм.