Национальный банк Украины на среду, 30 сентября, укрепил курс гривны к доллару на 1 копейку.

Курс на сегодня составляет 28,29 грн/$1.

В то же время украинская валюта подешевела на 10 копеек по отношению к евро. Этот курс на 30 сентября составляет 33,13 грн/€1.

Российский рубль немного подешевел, его курс составляет 0,359 грн.

Курс валют на 30 сентября:

$1 — 28,2989 грн;

€1 — 33,1309 грн;

1 польский злотый — 7,3101 грн;

10 российских рублей — 3,5955 грн.

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Прогноз по курсу гривны и ценам

Осенью следует ожидать еще большего роста курса доллара к гривне, прогнозируют эксперты.

Это может повлечь за собой подорожание топлива и продуктов питания.

Осенью бензин на АЗС может подорожать на 1 грн 60 коп, а гречка в магазинах — до 37 грн за килограмм.