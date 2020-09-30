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Факты / Украина / Политика

Фокина уже сегодня могут уволить от ТКГ — в Раде зарегистрировали проект

Проект постановления об увольнении Витольда Фокина с Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Востоке Украины зарегистрируют сегодня, 30 сентября. Об этом сообщил журналистам депутат фракции Голос Роман Лозинский.

— Вчера Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, фракция Голос и другие депутаты инициировали этот проект. Сегодня он пройдет регистрацию, — сообщил Лозинский.

Такое решение приняли из-за резкого заявления Фокина о войне в Донбассе.

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Фокин о войне на Востоке Украины

29 сентября заместитель главы делегации Украины в ТКГ Витольд Фокин заявил о том, что он не политик и не видит подтверждений войны между Украиной и Россией.

По его словам, с украинской армией на Донбассе воюют граждане 30 стран, в том числе при поддержке РФ.

Фото: УНИАН

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