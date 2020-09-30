Кабмин принял план внедрения 5G в Украине

Кабмин одобрил план мероприятий по повышению качества услуг мобильной связи на 2020-2022 годы.

В частности, речь идет о введении европейских подходов к качеству связи и электронным коммуникационным услугам.

Частью этого плана станут положения, которые помогут в дальнейшем ввести технологию 5G в Украине.

Также план предусматривает, что в Украине в I квартале 2021 года утвердят обновленный перечень показателей качества мобильной связи.

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Его дополнят таким показателям, как средняя скорость передачи и приема данных, время задержки между пакетами отправления и приема, вариация задержки пакетов, потеря пакетов, время ожидания ответа специалиста информационно-справочного обслуживания мобильного оператора с установлением предельных нормированных уровней.

Кроме того, в 2021-2022 годах планируют принять национальные стандарты методом перевода, соответствующие европейским стандартам ETSI, которые необходимы для обеспечения внедрения технологий UMTS/LTE и технологии 5G.

В Украине пока развивается сеть 4G. Однако, по словам заместителя министра цифровой трансформации Александра Шелеста, Украина планирует начать внедрение 5G в конце следующего года.

Известно, что сеть будет развиваться параллельно с 4G связью.