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Факты / Украина / Общество

Кабмин утвердил Государственный стандарт базового среднего образования

Правительство утвердило Государственный стандарт базового среднего образования, который заработает с 2022 года. Ключевые компетентности и сквозные умения, заложенные в этом документе, основаны на лучших практиках Европейского Союза.

О таком решении Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Обучение в базовой школе должно формировать личностный потенциал для дальнейшей самореализации ученика. Для этого правительство утвердило Государственный стандарт базового среднего образования, — написал он.

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Документ определяет 11 ключевых компетентностей, которые должны получить школьники. Среди них:

  • свободное владение государственным языком;
  • способность общаться на иностранных языках;
  • математическая и технологическая компетентность;
  • инновационность и открытость к новым идеям;
  • предприимчивость и финансовая грамотность;
  • способность учиться на протяжении жизни.

Шмыгаль также напомнил, что в проекте бюджета на 2021 год наибольший рост предусмотрено на систему образования.

— На 34 млрд грн больше для образовательной сферы, чем в этом году. Это рекордные 159 млрд грн для Министерства образования и науки, из которых 1,4 млрд грн будет выделено для программы Новая украинская школа, — подчеркнул он.

Реформа образования

В Министерстве образования и науки Украины планируют реформирование системы дошкольного образования.

По словам исполняющего обязанности министра Сергея Шкарлета, ее хотят привести к общеевропейскому уровню, с учетом лучших традиций отечественной педагогики.

Фото: Dreamstime

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