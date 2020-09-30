Правительство утвердило Государственный стандарт базового среднего образования, который заработает с 2022 года. Ключевые компетентности и сквозные умения, заложенные в этом документе, основаны на лучших практиках Европейского Союза.
О таком решении Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
— Обучение в базовой школе должно формировать личностный потенциал для дальнейшей самореализации ученика. Для этого правительство утвердило Государственный стандарт базового среднего образования, — написал он.
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Документ определяет 11 ключевых компетентностей, которые должны получить школьники. Среди них:
- свободное владение государственным языком;
- способность общаться на иностранных языках;
- математическая и технологическая компетентность;
- инновационность и открытость к новым идеям;
- предприимчивость и финансовая грамотность;
- способность учиться на протяжении жизни.
Шмыгаль также напомнил, что в проекте бюджета на 2021 год наибольший рост предусмотрено на систему образования.
— На 34 млрд грн больше для образовательной сферы, чем в этом году. Это рекордные 159 млрд грн для Министерства образования и науки, из которых 1,4 млрд грн будет выделено для программы Новая украинская школа, — подчеркнул он.
Реформа образования
В Министерстве образования и науки Украины планируют реформирование системы дошкольного образования.
По словам исполняющего обязанности министра Сергея Шкарлета, ее хотят привести к общеевропейскому уровню, с учетом лучших традиций отечественной педагогики.