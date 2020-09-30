30 сентября в Киеве зафиксировали 219 случаев заражения Covid-19.

Всего в столице 22 778 подтвержденных случаев заболевания коронавірусом.

За последние сутки восемь человек умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус, от начала пандемии — 381.

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В больницы столицы госпитализировали больше 43 пациента. Остальные — на самоизоляции.

Заболели:

108 женщин в возрасте от 21 до 89 лет;

94 человека в возрасте от 18 до 79 лет;

11 девочек от 4 до 17 лет;

6 мальчиков от 5 до 14 лет.

В больницы столицы госпитализировали 33 пациента. Другие — на самоизоляции.

За минувшие сутки выздоровели 157 человек. Всего коронавирус преодолели 6 710 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 37, Днепровском — 35, Деснянском районе — 29.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: