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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

30 сентября в Киеве зафиксировали 219 случаев заражения Covid-19.

Всего в столице 22 778 подтвержденных случаев заболевания коронавірусом.

За последние сутки восемь человек умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус, от начала пандемии — 381.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

В больницы столицы госпитализировали больше 43 пациента. Остальные — на самоизоляции.

Заболели:

  • 108 женщин в возрасте от 21 до 89 лет;
  • 94 человека в возрасте от 18 до 79 лет;
  • 11 девочек от 4 до 17 лет;
  • 6 мальчиков от 5 до 14 лет.

В больницы столицы госпитализировали 33 пациента. Другие — на самоизоляции.

За минувшие сутки выздоровели 157 человек. Всего коронавирус преодолели 6 710 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 37, Днепровском — 35, Деснянском районе — 29.

коронавірус київ 30.09

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

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