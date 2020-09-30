На что тратятся деньги из украинского коронавирусного фонда

Борьба с пандемией коронавируса — это дорого. Чтобы профинансировать экстраординарные расходы, в бюджетах стран создавались специальные фонды. Правительство Украины тоже создало такой. Вначале все выглядело красиво и разумно, но потом оказалось совсем иначе.

Фонд с подвохом

Проблемы вокруг украинского Covid-фонда начались с момента его создания. А создавали его ни много ни мало целый месяц. Наложился этот процесс на чехарду со сменой министров финансов, что еще более усложнило процесс.

Изначально, в марте 2020 года, предполагалось выделить в фонд 124 млрд грн. А управлять им тогда еще министр финансов Игорь Уманский собирался фактически единолично и в ручном режиме. В итоге фонд похудел почти до 65 млрд грн, а решения о выделении средств из него принимает не Минфин, а Кабинет Министров по согласованию с бюджетным комитетом Верховной Рады.

Однако знающие люди все равно предупреждали, что создание отдельного фонда под Минфином без четко очерченной цели может превратиться в карманный фонд для любых расходов. По сути, так и произошло.

По состоянию на 24 сентября все эти 65,9 млрд грн, по данным Минфина, уже расписаны между министерствами и ведомствами. Вот только реально профинансированы расходы только на 26 млрд грн, то есть около 38% фонда. При этом всего две статьи расходов спецфонда, профинансированы на 100%, — это возвращение средств за пробное ВНО, которое не состоялось из-за карантина. На это ушло 52,5 млн грн. А также строительство и ремонт приемных отделений больниц, которые определены как опорные по противодействию коронавирусу. На это ушло 1,6 млрд грн.

Примечательно, что из 65 млрд грн на борьбу с коронавирусом пока только 16% предполагается потратить непосредственно на медицину. Причем это только предполагается, профинансировано чисто медицинских расходов и того меньше.

Например, на надбавки и доплаты медикам, борющимся с вирусом, решили направить 5,9 млрд грн из фонда, а по факту не выделили пока еще ни копейки. Доплаты фактически финансируются из местных бюджетов, которые и так пострадали из-за недобора по налогу на доходы физлиц и налога на недвижимость.

На оборудование для больниц, которые определили как опорные по борьбе с Covid-19, предполагается направить 5,3 млрд грн, но пока тоже реально не выделено ничего. На закупку аппаратов ИВЛ из обещанных 100 млн грн Минздрав тоже пока получил ноль гривен.

Единственное, что из фонда по борьбе с коронавирусом выделили непосредственно на медицину — это деньги на лаборатории, реагенты для тестов и средства защиты. И то из предполагаемых почти 3 млрд грн на эти нужды пошло пока только 523,7 млн грн, или всего 17,5%.

Зато куда охотнее правительство выделяет средства из спецфонда на социальные выплаты. Минэкономики на финансирование выплат по безработице получило 6,6 млрд грн из 6,9 обещанных. Это вообще одна из самых больших статей расходов в украинском спецфонде по борьбе с коронавирусом. Также профинансированы выплаты больничных и помощи детям физлиц-предпринимателей.

Очень показательно, что если на доплаты медикам не выделили из спецфонда по борьбе с коронавирусом ни копейки, то на доплаты бойцам Нацгвардии, полицейским и пограничникам — сразу 2,4 млрд грн. Как полицейские и нацгвардейцы борются с коронавирусом — не вполне понятно. Может, у них просто министр влиятельнее? Подтверждает эту версию и то обстоятельство, что медики, работающие в больницах МВД, как раз средства на доплаты из спецфонда получили — 127,6 млн грн. Но и это еще не самые удивительные расходы.

Предвыборная нагрузка

В начале июля Верховная Рада приняла закон, которым разрешила тратить средства фонда по борьбе с Covid-19 на ремонт дорог. Какое отношение ремонт дорог имеет к борьбе с вирусом? Депутаты связь нашли.

Оказывается, одной из мер борьбы с Covid-19 является обеспечение населения рабочими местами и улучшение транспортного сообщения для своевременного оказания медицинской помощи. Достичь этих двух целей решили путем реализации инфраструктурных проектов по строительству и ремонту автомобильных дорог.

После этого Кабмин долго не думал и одобрил выделение сразу 35 млрд грн из спецфонда по борьбе с коронавирусом на строительство дорог, предварительно получив поддержку парламента. Рада проголосовала даже соответствующий закон, который юридически объявляет такие траты целевыми.

То есть аж 57% всех средств фонда по борьбе с коронавирусом решили направить на дорожный ремонт и строительство. Реально профинансированы из этих средств пока только 10,9 млрд грн, но идея все равно впечатляет.

Массово заняться дорогами в Украине надумали в рамках программы президента Большое строительство. Запустили ее в преддверии местных выборов, и сейчас она фактически подменяет собой пиар-кампанию партии власти Слуга народа. Ничего лучше пока так и не придумали. Открывай все, что открывается, перерезай ленточки: главное, чтобы название было помасштабнее — давняя тактика украинских властей.

— Хочу стать президентом, после которого в Украине появятся дороги, — говорит Владимир Зеленский.

А коронавирус президент победил еще в мае, называя себя мастером спорта по борьбе с Covid. Вот только к августовским и сентябрьским антирекордам заболеваемости были на Банковой явно не готовы. Но на местных выборах хоть что-то предъявлять же надо. Значит, будем делать вид, что строим дороги.

Парад хотелок

Строительство дорог — не единственная хотелка, которую протянули в спецфонд по борьбе с коронавирусом. С ними министерства выстроились в целую очередь, и не только они. Какие-то из пожеланий были вполне рациональны. Например, Минспорта договорилось о возвращении ему 475 млн грн на развитие спорта для инвалидов. Так как весной, во время секвестра (урезания, — Ред.) госбюджета, из запланированного на Министерство спорта финансирования забрали в разы большую сумму. Тогда это сделали под предлогом того, что отменяются чемпионаты и олимпийские игры.

Минкультуры просило 2 млрд на поддержку своих учреждений и креативной индустрии, им пообещали один, а профинансировали пока ноль. Видимо, ивент-агентствам придется снова устраивать лазерную иллюминацию в столице.

А вот облгосадминистрации, которые обращались за помощью в антикоронавирусный фонд, не получили даже обещаний. Сразу шесть ОГА направили запросы на получение денег из фонда — Полтавская, Харьковская, Ивано-Франковская, Одесская и Черновицкая. Они просят средства на профилактику и лечение, доплаты медикам и закупку оборудования. Лидером по величине запрашиваемой суммы стала Полтавская ОГА, которая попросила аж 686 млн грн, но ни одно из обращений не было одобрено.

Коррупционные перспективы

На одном спецфонде коррупционные возможности антикоронавирусной кампании в Украине не заканчиваются. Еще за месяц до создания Covid-фонда, с введением карантина парламент принял решение об упрощении государственных закупок для борьбы с Covid-19. Заказчикам позволили не проводить стандартный тендер, а вместо него заключать прямые контракты с поставщиками. Главной причиной этих изменений было желание позволить государству максимально оперативно закупать товары, жизненно необходимые для борьбы с пандемией.

Но получилось, что таким нововведением открыли настоящий ящик Пандоры. По новой процедуре, без проведения конкурентного аукциона государственные заказчики начали скупать все, что душа пожелает.

Один из самых ярких примеров — Одесская инфекционная больница. В первые недели карантина это лечебное учреждение, оправдывая неконкурентную процедуру закупки пандемией, начало активно скупать мебель — тумбы, диваны, кресла, кухонный гарнитур. Вдобавок — по завышенным ценам. Дошло до того, что даже новые таблички на двери стоили больнице по 1 050 грн за штуку.

Ремонт — дело тонкое. В больнице объяснили, что им под интерьер подходила именно такая мебель. Причем закупку у конкретного поставщика, без конкурса, обосновали насущной необходимостью в условиях коронавируса. Необходимость была такой насущной, что по договору всю эту мебель будут поставлять до конца 2020 года.

И этот пример далеко не одинокий. Прикрываясь сокращенной процедурой из-за коронавируса, госпредприятия начали закупать горючее или ремонтные работы. То есть товары и услуги, не предназначенные для борьбы с последствиями пандемии.

Например, Киевская районная администрация Одесского городского совета занялась капитальным ремонтом и заменой оконных блоков. А Сосницкий литературно-мемориальный музей А. П. Довженко (Черниговская обл.) заключил по коронавирусной процедуре договор почти на полмиллиона гривен на капитальный ремонт крыши.

А в Министерстве внутренних дел вообще медицинские средства защиты начали закупать через свое же предприятие Форт, которое специализируется на производстве оружия. В НАБУ уже обратились с заявлениями о нарушениях при закупках в МВД.

Коронавирус все спишет — очевидно, надеются украинские чиновники. Но не спишет. И не только потому, что МВФ спросит.

Валерий Литонинский