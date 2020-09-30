В Офисе президента неприятно поражены словам первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин относительно войны на Донбассе.

— Неприятно поражены личными оценками и комментариями, которые дал Витольд Фокин в Верховной Раде. Очевидно, что каждый, кто представляет государство, должен всегда помнить, что нельзя путать официальное с личным, — отметили в пресс-службе Офиса президента.

В представительстве главы государства добавили, что личное мнение каждого из представителей Украины ни разу не мешали переговорам и не шли в противоречие задач, которые перед делегацией ставил Владимир Зеленский.

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— Безусловно, заявлениям Витольда Фокина, которые категорически расходятся с официальными позициями государства, уже оказана надлежащая оценка. Прежде всего — обществом, которое заплатило большую цену за свои идеалы, — отметили в Офисе президента.

Фокин о войне на Донбассе

29 сентября в Верховной Раде заместитель главы украинской делегации в ТКГ в Минске Витольд Фокин заявил, что пока не видит подтверждений того, что на Донбассе ведется война между Украиной и РФ.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Витольд Фокин должен уйти с контактной группы.

Фото: Gordon