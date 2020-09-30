Верховная Рада отменила пленарные заседания 1 и 2 октября из-за стремительного распространения коронавируса среди нардепов. Вместо этого парламентарии две недели — 5-9 октября и 12-16 октября будут работать в комитетах.

Обновленный проект повестки дня пленарного заседания Рады 30 сентября поддержали 278 народных депутатов.

Решение приняли в связи с тем, что за последние несколько дней до 10 человек в сессионном зале и в Аппарате Рады заболели коронавирусом.

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Работа в комитетах разрешит уменьшить количество людей в одном помещении, также доступен и онлайн-формат.

Заседание Верховной Рады состоится только во вторник, 20 октября, в остальные дни месяца парламентарии будут работать с избирателями.

Коронавирус среди нардепов

29 сентября стало известно, что нардеп Петр Порошенко заболел коронавирусом. Сейчас он лечится дома.

Кроме того, о болезни сообщил нардеп Жан Беленюк, он находится на самоизоляции.

Неделю назад о положительном тесте сообщил и народный депутат из депутатской группы За будущее Иван Чайковский.