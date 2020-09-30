Рада приняла изменения в законопроект о публичных закупках на выборах

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №4099 О внесении изменений в п. 4 раздела X Заключительные и переходные положения закона о публичных закупках об особенностях осуществления закупок во время избирательного процесса.

За этот законопроект №4099 проголосовали 231 народный депутат.

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Этим законом предлагается дополнить п. 4 раздела Х Заключительные и переходные положения новым подпунктом.

Им предусматривается, что до 1 января 2022 года для осуществления закупок окружной или территориальной избирательной комиссией может назначаться уполномоченное лицо на основании решения комиссии в соответствии с ч. 10 ст. 33 Избирательного кодекса Украины.

Работа Верховной Рады

Верховная Рада отменила пленарные заседания 1 и 2 октября из-за стремительного распространения коронавируса среди нардепов. Вместо этого парламентарии в течение двух недель, с 5 по 16 октября будут работать в комитетах.

Решение приняли из-за того, что за последние несколько дней до 10 человек в сессионном зале и в Аппарате Совета заболели коронавирус.