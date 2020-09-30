В мэры Одессы баллотируются четыре Филимоновых и два Зеленских

В Одессе на должность мэра претендуют 24 кандидата. Среди них трое однофамильцев кандидата от Слуги народа Олега Филимонова и двое однофамильцев Владимира Зеленского.

— Все зарегистрированные однофамильцы Филимована являются заместителями ООО Слуга народа, одноименного с правящей партией, — отметили в территориальной избирательной комиссии.

Филимонов Олег Викторович от партии Стабильность и справедливость, 47 лет, проживает в Белой Церкви Киевской области;

Филимонов Олег Анатольевич от Студенческой партии Украины. Ему 49 лет, проживает в городе Смела Черкасской области;

Филимонов Вадим Викторович от партии Наша земля, 28 лет, проживает в Одессе.

Зеленский Василий Сергеевич от Цыганской партии Украины;

Зеленский Александр Васильевич от партии Молодежь к власти.

При этом мужчине с идентичным фамилией, как у действующего мэра Геннадия Труханова отказали в регистрации.

В постановлении указаны две причины отказа: не указал данные о судимости и не предоставил свою биографию.

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Также кандидатом зарегистрировали 30-летнего Саакашвили Михеила Владимировича от партии, которая не имеет никакого отношения к экс-президенту Грузии.

Двойники в Умани

На должность городского председателя Умани зарегистрировали 12 кандидатов, а вот действующего мэра Александра Цебрия сняли с выборов.

В то же время уманская городская ТИК зарегистрировала двух кандидатов, которые имеют то же имя и фамилию, что Цебрий.

После этого ЦИК отменила постановление Уманской городской территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата на должность мэра Умани Александра Цебрия.

Местные выборы

Местные выборы в Украине пройдут 25 октября. В Нацполиции сообщили, что по 25 сентября полицейские открыли 15 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса.

Всего в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о 100 уголовных правонарушений. 52 дела связаны с нарушением избирательного законодательства, а 48 — с избирательным процессом.