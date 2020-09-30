Украина не будет вводить ограничения на въезд иностранцев — МИД

Украина не будет снова ограничивать въезд для иностранцев.

— В планах правительства по состоянию на сейчас нет намерения вводить очередное ограничение на въезд иностранцев в Украину, — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Читайте: Зеленая и красная зоны: страны с самой сложной ситуацией по Covid-19

По его словам, даже в условиях пандемии иностранцы должны въезжать в Украину, соблюдая при этом определенные правила.

— Я лично выступаю за то, чтобы даже в условиях пандемии возможность для путешествий сохранялась, чтобы в Украину могли въезжать иностранцы с соблюдением определенных базовых правил, — добавил Кулеба.

С 28 сентября иностранцам снова разрешили въезжать в Украину. Норма правительственного постановления, которая запрещала въезд с 28 августа, утратила силу.

29 сентбря правительство изменило правила въезда иностранцев в Украину на период карантина.Теперь они могут въехать только при наличии страхового полиса.