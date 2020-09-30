Украина призывает стороны конфликта в Нагорном Карабахе не разжигать дополнительных эмоций и урегулировать конфликт с соблюдением принципа территориальной целостности государств.

Об этом заявил Глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге.

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— Мы все внимательно наблюдаем за развитием этих событий. Война — это всегда горе, жертвы, разрушения. По нашему мнению, сейчас на Кавказе главное — это не разжигать дополнительно и без того очень высокие эмоции, — отметил Кулеба.

По его словам, Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана, поскольку эта страна поддерживала целостность Украины.

Кроме того, Кулеба поручил посольствам Украины в Азербайджане и Армении оказывать всяческое содействие гражданам Украины, которые будут находиться в этих странах.

Реакция Совбеза ООН

30 сентября Совбез ООН призвал Азербайджан и Армению к прекращению боевых действий и возвращение к переговорам.

Кроме того, члены Совбеза ООН заявили о полной поддержке сопредседателей минской группы ОБСЕ и призвали стороны конфликта перейти к тесному сотрудничеству для возобновления диалога.