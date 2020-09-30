Украинцы будут тяжелее болеть: какими будут последствия пандемии Covid-19

В мире и, в частности, в Украине общее здоровье общества будет резко ухудшено вследствие пандемии Covid-19.

Такой прогноз дал глава медицинской комиссии Киева, доцент кафедры служебного и медицинского права КНУ им. Т. Шевченко, депутат Киевсовета от ВО Свобода Олег Гелевей.

Следствием пандемии станет то, что украинцы будут чаще страдать от тяжелых форм хронических заболеваний, объяснил эксперт.

Гелевей также призвал украинцев максимально активно учиться пользоваться онлайн-сервисами.

— И диджитализация, и онлайн продажи, и онлайн все сервисы вошли с помощью коронавируса очень активно в нашу жизнь. Мир не вернется назад, — сказал глава медицинской комиссии Киева.

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Пандемия коронавируса — прогноз для Украины

Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, за два года примерно 70% населения мира переболеет коронавирусом. Из-за тяжести протекания болезни 20% людей нужно будет госпитализировать.

Если приравнять такой прогноз к Украине, это будет означать, что ежемесячно госпитализация понадобится примерно 250 тыс. лицам, рассказал председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.