Украинцам на оплачиваемой самоизоляции выплатили 25 млн — как получить помощь

С начала пандемии Фонд социального страхования Украины направил 24,9 млн грн на оплачиваемые больничные для 20 тыс. застрахованных лиц, в частности, 5 тыс. медиков, находившихся на самоизоляции.

За последний месяц количество лиц, которым компенсируется утраченный заработок, выросло почти вдвое, отчитывается фонд.

Это объясняется, в частности, общим ростом новых случаев инфицирования коронавирусом в Украине.

Кого направят на оплачиваемую самоизоляцию

Оплачиваемый больничный работающие граждане могут получить в случае непосредственного контакта с больным Covid-19. Им выплатят 50% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа. В то же время медикам компенсируется 100%.

Читайте: Украинцы будут тяжелее болеть: какими будут последствия пандемии Covid-19

Как получить оплачиваемый больничный

Все больничные будут оплачены тем работникам, которые имеют больничные листы от врача-инфекциониста или семейного врача, выданные с указанием соответствующей причины нетрудоспособности по коду 11.

На период карантина открыть листок нетрудоспособности возможно в дистанционном режиме — для этого работник должен по телефону обратиться к своему семейному врачу.