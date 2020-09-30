Украинцам на оплачиваемой самоизоляции выплатили 25 млн — как получить помощь

С начала пандемии Фонд социального страхования Украины направил 24,9 млн грн на оплачиваемые больничные для 20 тыс. застрахованных лиц, в частности, 5 тыс. медиков, находившихся на самоизоляции.
За последний месяц количество лиц, которым компенсируется утраченный заработок, выросло почти вдвое, отчитывается фонд.
Это объясняется, в частности, общим ростом новых случаев инфицирования коронавирусом в Украине.
Кого направят на оплачиваемую самоизоляцию
Оплачиваемый больничный работающие граждане могут получить в случае непосредственного контакта с больным Covid-19. Им выплатят 50% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа. В то же время медикам компенсируется 100%.
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Как получить оплачиваемый больничный
Все больничные будут оплачены тем работникам, которые имеют больничные листы от врача-инфекциониста или семейного врача, выданные с указанием соответствующей причины нетрудоспособности по коду 11.
На период карантина открыть листок нетрудоспособности возможно в дистанционном режиме — для этого работник должен по телефону обратиться к своему семейному врачу.