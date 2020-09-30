30 сентября Верховная Рада соберется на пленарное заседание, в частности, ради закопроекта об особенностях проведения выборов во время карантина и проекта закона о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови.

Также народные избранники рассмотрят инициативу о внесении изменений в закон Украины О государственной помощи семьям с детьми, касающихся предоставления при рождении ребенка одноразовой помощи — пакета малыша.

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Закон о выборах во время карантина

Народные депутаты зарегистрировали законопроект №4117, которым предлагается внести изменения в Избирательный кодекс и законы из-за особенностей проведения выборов во время карантина.

В нем определено, что проведение предвыборной агитации и голосования должно быть с учетом ограничительных противоэпидемических мероприятий, в частности, избиратели и члены избирательной комиссии должны быть в масках или респираторах.

Кроме того, предлагается всем измерять температуру и только после этого допускать на избирательный участок.