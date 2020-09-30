PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Выборы во время карантина и пакет малыша: повестка дня Рады 30 сентября

30 сентября Верховная Рада соберется на пленарное заседание, в частности, ради закопроекта об особенностях проведения выборов во время карантина и проекта закона о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови.

Также народные избранники рассмотрят инициативу о внесении изменений в закон Украины О государственной помощи семьям с детьми, касающихся предоставления при рождении ребенка одноразовой помощи — пакета малыша.

Читайте: Корниенко оценил возможность отмены или переноса местных выборов

Закон о выборах во время карантина

Народные депутаты зарегистрировали законопроект №4117, которым предлагается внести изменения в Избирательный кодекс и законы из-за особенностей проведения выборов во время карантина.

В нем определено, что проведение предвыборной агитации и голосования должно быть с учетом ограничительных противоэпидемических мероприятий, в частности, избиратели и члены избирательной комиссии должны быть в масках или респираторах.

Кроме того, предлагается всем измерять температуру и только после этого допускать на избирательный участок.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка