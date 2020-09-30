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Факты / Украина / Общество

Выходные в 2021 году: Кабмин перенес три рабочих дня

Чтобы обеспечить рациональное использование рабочего времени и создать благоприятные условия для празднования в 2021 году 7 января Рождества Христова, 24 августа Дня независимости и 14 октября Дня защитника Украины, Кабмин перенес некоторые рабочие дни.

В частности, в 2021 году они переносятся с:

  • пятницы 8 января на субботу 16 января;
  • понедельника 23 августа на субботу 28 августа;
  • пятницы 15 октября на субботу 23 октября.

Читайте: Выходные в 2020 году — когда будут отдыхать украинцы

Выходные на Новый год в 2020 году

Выходные на Новый год и Рождество 2021 будут насчитывать семь дней. В частности, новогодние праздники начнутся с католического Рождества (25 декабря), который приходится на пятницу. Поэтому украинцы будут отдыхать три дня подряд.

Новый год 31 декабря будет в четверг, выходным будет также 1 января. Поэтому не придется идти на работу в пятницу, субботу и воскресенье.

Фото: Unsplash

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