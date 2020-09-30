30 сентября Украина отмечает День усыновления 2020. Это праздник милосердия и любви, в которым принято поздравлять усыновителей, опекунов, которые решили подарить свою заботу и внимание детям, оставшимся без родителей.

В этот день Факты ICTV подготовили материал об усыновлении в Украине, печальной статистике, проблемах этой сферы и процедуре.

Статистика

По информации Минсоцполитики, по состоянию на сентябрь в учреждениях институционального ухода и воспитания детей находятся 4 010 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из них 1 262 — в домах ребенка, 588 — в детских домах, 1 525 — в школах-интернатах, 635 — в детских домах-интернатах.

В то же время в патронатные семьи из-за сложных семейных обстоятельств устроили 710 детей, из них 199 — в 2020 году.

Проблемы с усыновлением

Согласно статистике, в стране тысячи детей нуждаются в заботе и попечительстве, однако далеко не все их могут получить. По информации профильного ведомства, у усыновителей есть определенные требования, которым соответствует не каждый лишенный любви родителей.

— Для 75-80% усыновителей наиболее желанными для усыновления являются дети до шести лет, без братьев или сестер, а также без проблем со здоровьем, — уточняют в Минсоцполитики.

В то же время подавляющее большинство тех, кому нужны родители, — дети старше 10 лет, у которых есть от двух до пяти братьев или сестер.

Кроме того, не всегда усыновление означает счастливый финал для ребенка, ведь некоторые усыновители меняют свое решение, чаще всего из-за того, что не получилось наладить отношения с ребенком, или из-за состояния его здоровья.

— За первое полугодие 2020 года в Украине было принято 12 решений судов об отмене усыновления, — добавляют в Минсоцполитики.

Кто в Украине может усыновить ребенка

По состоянию на сентябрь на учете кандидатов в усыновители находится 1 100 семей, что в четыре раза меньше, чем детей.

Эту ситуацию можно исправить, если семьи, у которых есть возможность, присоединятся к этому.

Однако не все могут усыновить ребенка. Согласно ст. 211 Семейного кодекса Украины, усыновителем может стать:

дееспособное лицо не моложе 21 года, за исключением, когда усыновитель является родственником ребенка;

лицо, старше ребенка, которого оно желает усыновить, не менее чем на 15 лет;

в случае усыновления совершеннолетнего лица разница в возрасте не может быть меньше, чем 18 лет.

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Кроме того, в Украине действуют такие правила для потенциальных усыновителей:

усыновителем могут быть супруги;

лица, не состоящие в браке между собой, не могут усыновить одного и того же ребенка;

если такие лица проживают одной семьей, суд может постановить решение об усыновлении ими ребенка;

если ребенок имеет только мать, он не может быть усыновлен мужчиной, с которым его мать не состоит в браке;

если ребенок имеет лишь отца, он не может быть усыновлен женщиной, с которой он не состоит в браке;

если такие лица проживают одной семьей, суд может постановить решение об усыновлении ими ребенка;

если ребенок имеет только мать или только отца, которые в связи с усыновлением теряют правовую связь с ним, усыновителем ребенка может быть один мужчина или одна женщина;

количество детей, которое может усыновить один усыновитель, не ограничивается.

Какие документы для этого нужны

При усыновлении желающие стать родителями должны пройти определенную процедуру. Для этого надо обратиться с письменным заявлением в Службу по делам детей по месту жительства.

К заявлению прилагаются следующие документы:

копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;

справка о заработной плате за последние шесть месяцев или копия декларации о доходах за предыдущий календарный год, заверенная органами государственной фискальной службы;

копия свидетельства о браке, заключенного в органах записи актов гражданского состояния, если заявители находятся в браке;

заключение о состоянии здоровья каждого заявителя;

засвидетельствованное нотариально письменное согласие другого супруга на усыновление ребенка (в случае усыновления ребенка одним из супругов), если иное не предусмотрено законодательством;

справка о наличии или отсутствии судимости для каждого заявителя, выданная территориальным центром по оказанию сервисных услуг МВД;

копия документа, подтверждающего право собственности или пользования жилым помещением;

справка о прохождении курса подготовки по вопросам воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, с рекомендациями по количеству, возрасту и состоянию здоровья детей, которых может усыновить заявитель, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Служба по делам детей в течение 10 рабочих дней после поступления заявления и всех документов, проверяет их на соответствие требованиям законодательства, проводит беседу с заявителями, составляет акт обследования жилищно-бытовых условий, где указывает, созданы ли для ребенка соответствующие условия для развития и воспитания, например, место для занятий, отдельная кровать.

Затем она рассматривает вопрос о возможности заявителей быть усыновителями и готовит соответствующее выводы. Если они положительные, кандидатов ставят на учет.

Преимущества усыновления

Национальное усыновление является приоритетной и наиболее защищенной формой устройства ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки.

В то же время государство поощряет тех, кто идет на усыновление, дополнительным отпуском.

— Лицу, которое усыновило ребенка из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, предоставляется одноразовый оплачиваемый отпуск в связи с усыновлением ребенка продолжительностью 56 календарных дней, 70 календарных дней — при усыновлении двух и более детей, — подводят итог в Минсоцполитики .

Усыновление в Украине

На пути усыновления ребенка в Украине может быть ряд препятствий.

Среди них — коммуникация со службами, а также финансовый вопрос.

О том, как усыновить ребенка в Украине, читайте в материале Фактов ICTV.

Людмила Грубник