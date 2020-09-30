Погибших в катастрофе самолета Ан-26 смогут похоронить на этой неделе

Государственное бюро расследований сообщило, что ДНК-экспертизы погибших при крушении военно-транспортного самолёта Ан-26 в Харьковской области будут завершены, а их тела будет выданы для захоронения на этой неделе.

— По предварительной информации, мы в рамках коммуникации с экспертами, которые проводят молекулярно-генетическое исследование, получили их заверение в том, что уже в ближайшие дни родственники могут забрать тела погибших для проведения похоронных ритуалов, — сообщил руководитель управления Главного следственного управления ГБР Ярослав Лёшенко.

Военный самолет Ан-26 упал в Харьковской области под Чугуевом во время учебных полетов 25 сентября около 20.50.

Читайте: С детства мечтал о небе: в Харькове простились с погибшим в катастрофе Ан-26 курсантом

На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 26 человек погибли, один курсант выжил.

26 сентября вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский на внеочередном заседании правительства отметил, что для идентификации тел погибших в авиакатастрофе в Харьковской области понадобится от двух до трех недель.

Катастрофа Ан-26 под Чугуевом

В ГБР не исключают, что авиакатастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области является терактом. Эту версию можно будет исключить после проведения взрывотехнической экспертизы, которая будет проведена однозначно.

Кроме взрывотехнической экспертизы, проводится техническое расследование.