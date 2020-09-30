Изменения с 1 октября: местные выборы и вывод денег из обращения

С 1 октября частью наличных украинских денег нельзя будет рассчитываться в магазинах, а в конце месяца пройдут местные выборы.

Что изменится в Украине с 1 октября 2020 года и в течение месяца — читайте в материале Фактов ICTV.

Выборы

В октябре состоятся местные выборы 2020 года, которые пройдут уже по новому территориально-административному устройству.

Партия или кандидат должны закончить предвыборную кампанию в 24.00 24 октября.

Кроме того, согласно плану, территориальные избирательные комиссии до 9 октября должны создать избирательные комиссии в своих округах.

Голосование будет проходить с 08.00 до 20.00 25 октября, а избирательные комиссии должны объявить его результаты до 6 ноября включительно.

Тарифы

В октябре должен был подорожать газ для населения, но этого не произойдет. Цена на газ для населения во втором месяце осени будет колебаться на уровне от 4,7 до 5 тыс. грн за тыс. куб.м.

Об этом в начале сентября сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль и добавил, что стоимость газа традиционно возрастет в связи с приближением зимы.

Однако в конце сентября Нафтогаз заявил о сохранении цены на сентябрьском уровне: тариф Месячный — 4,7 грн/куб. м и Годовой — 5,24 грн/куб. м.

Курс гривны и цены

Эксперты дали прогноз, согласно которому следует ожидать роста курса доллара к гривне.

Это может повлиять на стоимость топлива и продуктов питания.

Осенью бензин на АЗС может подорожать на 1 грн 60 коп, а гречка в магазинах — до 37 грн за килограмм.

Деньги

Часть денег выйдет из обращения. Национальный банк Украины с 1 октября выводит из обращения монеты номиналом в 25 копеек, банкноты образца до 2003 года, а также бумажные банкноты 1 и 2 грн и монеты 1 грн образца 1996 года.

С 1 октября монетами 25 копеек нельзя будет расплачиваться, но до 30 сентября 2021 года их можно сдать во все банки, а до 30 сентября 2023 года — в Нацбанк и четыре уполномоченных банка: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ. Такая же ситуация с банкнотами образца до 2003 года.

При этом банкнотами 1 и 2 грн и монетами 1 грн образца 1996 года после 1 октября все еще можно будет рассчитываться, но Нацбанк их со временем заменит современными деньгами.

Армия

Появятся новые воинские звания. С 1 октября полностью заработает закон, который предусматривает введение званий “бригадный генерал” и “коммодор”, замену звания “генерал-полковник” на звание “генерал” (по аналогии с адмиралом, что является самым высоким званием в ВМС), а также отмену звания “генерал армии Украины”.

Аренда

Изменится порядок передачи в аренду государственного и коммунального имущества. Как известно, в Украине существует два Перечня имущества для аренды:

Перечень первого типа — это имущество, которое должно сдаваться в аренду только на рыночных условиях через прозрачные аукционы.

— это имущество, которое должно сдаваться в аренду только на рыночных условиях через прозрачные аукционы. Перечень второго типа — это имущество, которое в отдельных случаях будет передаваться без проведения аукциона и конкурсных процедур.

С 1 октября все эти Перечни должны быть опубликованы в электронной системе Прозорро.Продажи, где и будут проходить все аукционы по предоставлению прав аренды государственным и коммунальным имуществом.

Путешествия

МАУ запустит новые рейсы с октября. В связи с прекращением ограничений для въезда иностранцев, МАУ предлагает пассажирам новые стыковки и рейсы.

Новые международные рейсы:

Киев – Брюссель;

Киев — Дюссельдорф;

Киев – Лондон;

Киев — Прага;

Киев — Баку.

Читайте: Новые правила въезда для иностранцев

Зимнее время

Перевод времени в 2020 году состоится в ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября.

Этой ночью в 4.00 украинцы переведут стрелки часов на один час назад. Благодаря этому люди смогут дольше поспать.