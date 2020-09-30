Издевательства над людьми с аутизмом: что известно и нужна ли реформа в интернатах

Недавно Украину шокировала история двух воспитанников из Святошинского детского дома-интерната, которые вернулись с медицинского обследования в синяках и побоях.

Сейчас врачи говорят, что никаких следов насилия над ребятами не зафиксировали, а полиция до сих пор не предоставила результатов судебно-медицинской экспертизы.

Прошло около двух недель, прежде чем их родители и опекуны узнали о ситуации. Они шокированы тем, какие повреждения получили их дети в интернате.

Но действительно ли это было жестокое избиение, или какой-то другой фактор сыграл роль в получении воспитанниками страшных травм?

Только факты

История с 19-летними ребятами из Святошинского интерната как минимум запутанная. Разбираться в ней, конечно, нужно полиции, если подтвердится факт избиения.

Сейчас известно, что 9 сентября двух мальчиков привезли с планового обследования из психиатрической больницы в интернат. На следующий день директору заведения сообщили о синяках и телесных повреждениях воспитанников.

После чего она обратилась в полицию, где порекомендовали провести судебно-медицинскую экспертизу, результаты которой ждут до сих пор.

Общественный деятель, участник второго сезона проекта Новые лидеры на ICTV Евгений Осипчук сообщил, что сейчас врачи якобы не подтверждают версии о насилии.

— По словам директора, врачи говорят, что следов насилия нет — ни физического, ни сексуального. Хотя до сих пор нет официальных результатов судмедэкспертизы. Все экспертизы проводились втайне от родителей и опекунов, — пишет Осипчук.

Це просто жах!

Те , що сталося з цими хлопчиками — аутистами , свідчать ці фотографії.

Батьки дізналися на 13-й день,… Опубликовано Котельникова 51 Воскресенье, 27 сентября 2020 г.

О состоянии своего ребенка один из родителей узнал только 22 сентября. Но во время общения с Фактами ICTV директор Святошинского детского дома-интерната заявила, что родителям сообщали о состоянии детей.

По ее словам, воспитатели утверждают, что говорили родителям о ситуации.

Родные ребят не могут поверить, что полученные травмы не являются свидетельством совершения насилия. Остается только ждать результатов судебно-медицинской экспертизы.

— С полицией ведется постоянная коммуникация, но у них нет результата судебно-медицинской экспертизы, а повлиять на ее проведение она никак не может, — говорит директор Святошинского интерната.

Пока выясняются все обстоятельства, ситуация уже успела обрасти различными слухами и теориями.

Теории и проблемы

Оба парня долгое время находятся в интернате. По словам директора школы, с малых лет.

И за это время ни у одного из них не наблюдали подобных травм. Конечно, у детей с аутизмом могут быть определенные припадки, во время которых они могут травмироваться.

Кроме того, в комментариях под историями воспитанников интерната в социальных сетях стали появляться версии о том, что травмы могут быть следствием аутоагрессии.

То есть когда человек сам наносит себе психической или физический вред. Чтобы убедиться, что касательно ребят не совершали насильственных действий, интернат посетила представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Елена Темченко.

— Она подтвердила, что пациенты с диагнозами, как у упомянутых двух воспитанников, чрезвычайно агрессивны и склонны к аутоагрессии. Замечаний к условиям содержания воспитанников дома-интерната у представителя уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека не возникло, — сообщили в КГГА.

В то же время психолог Роман Мельниченко рассказал Фактам ICTV, что подобное поведение у людей с аутизмом обычно не наблюдается.

— Человек с аутизмом не может себя так сильно бить, чтобы получать такие травмы (как на фото поста — Ред.). Конечно, они могут навредить себе. Во время истерики они могут, например, ударить руками по столу, и это оставит синяки, — говорит Мельниченко.

По словам психолога, оказавшись в незнакомой ситуации (а для них это может быть даже знакомая комната, где стул стоит на другом месте), они могут начать паниковать.

И травмы на опубликованных фото не похожи на те, которые воспитанники интерната могли бы причинить себе.

— Однако те травмы, которые на фото видно, очень странно выглядят, даже если бы воспитанник ударился обо что-то. Видно, что ребенка держали за руки. Люди, которые не понимают, что такое аутизм, могут такого человека пытаться удержать силой, поэтому на руках и будут оставаться синяки, — рассказывает психолог.

Во время общения с Фактами ICTV Осипчук рассказал, что оба парня в ужасном состоянии. Один из них не может сидеть, а другой часто становится в угол и ни с кем не разговаривает.

Поэтому и родителям, и людям, лучше знакомым с ситуацией, сложно поверить в то, что воспитанники интерната не были жертвами насилия.

Такое поведение может свидетельствовать про последствия физической и психологической травмы. Конечно, утверждать это можно будет только после непосредственного осмотра специалистом.

— По поведению этого воспитанника интерната, можно говорить о признаках эмоциональной травмы. Специалист, который к нему придет, должен сразу подтвердить, что у него развивается посттравматическое стрессовое расстройство, — считает Мельниченко.

Пожалуй, для большинства родителей после этого случая логичным было бы забрать детей из интерната. Но государство почти не помогает им, поэтому эти заведения остаются единственным, хотя и не лучшим вариантом.

А далеко не у всех есть возможность уделять должное внимание детям с психическими расстройствами дома.

И происходящее в интернатах сейчас трудно контролировать, ведь они являются одними из самых закрытых заведений. Во время пандемии ситуация с доступом к ним только ухудшилась.

Осипчук считает, что родители и опекуны воспитанников Святошинского интерната вряд ли будут забирать оттуда детей после того, что произошло.

— У детей аутизм в очень агрессивной форме, и они сами не могут справиться с этой ситуацией. Нет поддержки от государства, которая помогла бы работать с этими ребятами, — говорит он.

И это не единственные проблемы, которые существуют в украинских интернатах. С ними уже давно нужно было начать борьбу.

Но даже то, что пытались ввести в этом году, дало сбой. И теперь мы снова видим знакомую ситуацию.

Откат реформы

Проблемы в украинских интернатах есть уже достаточно давно, случай с воспитанниками Святошинского детского дома-интерната просто стал известным.

В 2019 году скандал разгорелся вокруг одного из интернатов Одессы, где к детям якобы относились как к ворам, а камеры наблюдения устанавливали даже в туалетах.

А в Житомирской области руководитель одного из домов-интернатов фактически принуждал к рабскому труду воспитанников с физическими и психическими расстройствами.

И это лишь несколько примеров. Сколько подобных случаев происходит в интернатах, мы не знаем.

В этом году начали реформу соответствующих учреждений, чтобы сделать их деятельность прозрачной. Но сейчас Осипчук констатирует ее фактический откат, ведь не для всех она выгодна.

— В начале этого года был закон о том, что с нового учебного года санаторные школы-интернаты не смогут принимать к себе детей. Эти школы не выполняют свою прямую функцию, но существуют для того, чтобы выкачивать деньги из бюджета. Летом появился новый закон, благодаря которому принимать детей в школы-интернаты снова разрешили. Реформа началась в 2020 году, но до сих пор нет нормативных актов, нет процедур передачи денег, оценки предоставления социальных услуг. В результате откат приводит к тому, что те школы, которые должны были закрывать, реформировать, продолжают функционировать, — рассказывает общественный деятель.

По его словам, главная проблема в том, что такие заведения не функционируют должным образом. То есть в них дети не получают должного внимания.

И для того, чтобы поместить детей в интернаты, иногда прибегают к шантажу. Таким образом создают иллюзию их необходимости.

— Летом возобновилось то, с чем мы боремся уже около пяти лет. Представители интернатов начали ездить по деревням и собирать детей, чтобы потом показать, что такие заведения переполнены. Например, приезжают к семье в деревню и говорят: Давайте ребенка нам, мы о нем позаботимся, накормим, оденем, научим — пишите заявление по собственному желанию. А тем, кто отказывается, угрожают тем, что соберут комиссию и заберут ребенка, через суд отправят в интернат. Поэтому, если не хочешь потерять родительских прав, — пиши заявление по собственному желанию, — говорит Осипчук.

Что должно измениться

Государству необходимо обратить больше внимания на проблему домов-интернатов. Внедрить поддержку семей, которые вынуждены отдавать туда своих детей, и альтернативную систему подобных заведений.

Нужны интернаты, в которых будет меньше детей, и их воспитанием будут действительно заниматься. Сейчас же дети, которые попадают в интернатную систему, как правило, отстают в развитии.

— Интернатная система — самая закрытая система в Украине. Директор интерната сам уполномочен принимать решения о том, кого пускать, а кого нет. Государство должно развивать альтернативу, нужно отходить от этих советских “тюрем”. Нужно делать из интернатов частные заведения. К сожалению, в интернатах никто не занимается детьми, у них отмечают задержки развития. За три года в интернатной системе ребенок примерно на год отстает в развитии от своих сверстников. Советская система не готовит их к самостоятельной жизни, — делится впечатлениями от украинских интернатов Осипчук.

Да, есть случаи, когда воспитанникам интернатов удается построить успешное будущее, но это единицы из тысяч выпускников, рассказывает общественный деятель.

Сейчас важно отойти от старой системы, и построить ту, которая действительно будет помогать детям.

Если ее сделают более прозрачной, то и о случаях издевательства над детьми мы будем говорить меньше. А когда-то они и вовсе исчезнут.

Но если реформа будет постоянно останавливаться, то этого не произойдет. И родители и дальше будут переживать, безопасно ли их ребенку находиться в интернате.

Владислав Бомбела