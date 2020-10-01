Андрей Полтава – лучший блогер Украины в категории Народный выбор

30 сентября завершилось голосование ТОП-100 блогеров Украины Факты ICTV. Наибольшее количество голосов в категории Народный выбор получил Андрей Карпов (Андрей Полтава) – 6 542 голоса.

Известен как YouTube-блогер, автор канала Вата Шоу. Записывает ролики, в которых общается со случайными людьми в чат-рулетке. Также рассказывает актуальные новости и выражает свои о событиях в Украине. На основной канал блогера подписано 244 тыс. пользователей.

София Федина заняла второе место, получив 3 023 голоса. Facebook-блогер на своей странице пишет ежедневные аналитические сообщения и комментирует актуальные новости. На страницу Софии подписано более 71 тыс. пользователей.

Маруся Зверобой заняла третье место – 2 960 голосов. Facebook-блогер, волонтер. На своей странице Маруся рассказывает о повседневной военной жизни и актуальных событиях в мире. На страницу подписано более 66 тыс. пользователей.

Факты ICTV шестой год подряд проводят уникальный проект ТОП-100 блогеров Украины. Голосование продолжалось в течение месяца — с 1 по 30 сентября 2020 года. В отличие от категории ТОП-100, где 50% голосов составит экспертная комиссия, в категории Народный выбор победителя определяют пользователи сайта.

В этом году Факты ICTV выбирали пять победителей: лучшего автора в каждой из категорий ТОП-100 блогеров — Политика, ООС, Lifestyle и Здоровье, а также лучшего в Народном выборе.

Рейтинг собрал 163 263 голосов. Из них 118 593 голоса в категории ТОП-100 и 44 670 голосов в категории Народный выбор. В рейтинг вошли 240 блогеров, среди которых 61 женщина и 179 мужчин.

В октябре 2019 года в Unit.City прошла церемония награждения победителей рейтинга ТОП-100 блогеров Украины.