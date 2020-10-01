До конца года в Украине будут выявлять до 9 тыс. случаев Covid-19 за сутки — ВОЗ

Уже к концу года суточный прирост инфицированных коронавирусом пациентов ежедневно будет составлять около 7-9 тыс. человек.

Об этом заявил руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

— В ближайшие месяцы мы ожидаем, что количество случаев превысит 5 тыс., и может составлять от 7 до 9 тыс. случаев в день. В этом же контексте мы также наблюдаем все больше случаев в Европе, — пояснил Хабихт.

По его словам, так происходит во всех странах, ведь болезнь пока не искоренили.

— В Украине до сих пор наблюдается передача вируса в сообществах. Мы не сузили передачу до кластерного распространения в пределах семьи, класса, отдела. Из наших исследований мы знаем, что только каждый четвертый человек регулярно моет руки. Также видим, что каждый третий не соблюдает физической дистанции, когда посещает различные мероприятия, — отметил руководитель офиса ВОЗ в Украине.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 1 октября коронавирус в Украине подтвердили у 213 028 человек. Уже второй день подряд в стране фиксируют антирекорд суточного прироста больных — 4 069 новых случаев, 30 сентября их было 4 027.

За время пандемии от вируса умерли 4 193 украинца, за последние сутки — 64 человека.

Выздороветь удалось 94 443 гражданам страны, за вчера — 2 083 пациентам.

За сутки больше всего новых случаев зафиксировали в Харьковской (+450), Днепропетровской (+266) и Одесской (+260) областях.

Источник: Суспильне