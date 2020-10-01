Факты ICTV определили победителей голосования ТОП-100 блогеров Украины 2020

30 сентября завершилось голосование ТОП-100 блогеров Украины Факты ICTV. В категории ТОП-100 победителей определяли пользователи сайта вместе с экспертной комиссией.

В состав экспертов вошли Янина Соколова (победительница ТОП-100 блогеров Украины 2019, журналистка и ведущая программы Вечер с Яниной Соколовой), Дед Олесь (победитель ТОП-100 блогеров Украины 2019 — Народный выбор), Вадим Карпяк (ведущий программы Свобода слова), Оксана Дыхнич (продюсер программ Гражданская оборона и Антизомби) и Максим Скубенко (руководитель проекта VOXCheck).

В этом году Факты ICTV определяли победителей в пяти номинациях — Политика, ООС, Lifestyle и Здоровье, а также лучшего в Народном выборе.

Виталий Портников — победитель в категории Политика

Победителем в категории Политика стал Виталий Портников, который набрал больше всего голосов среди блогеров во время голосования на сайте, а также занял второе место в рейтинге экспертов. В сумме Портников набрал 199 баллов, что на 6 баллов больше показателя Дмитрия Чекалкина из той же категории.

Виталий Портников — автор, журналист, ведущий, политический комментатор. В Facebook Виталий пишет не только об украинской политике, Крыме и отношениях с Россией, но и затрагивает международные вопросы. Выражает свои мысли не только письменно, но и с помощью видеообращений.

Денис Казанский — победитель в категории Война на Донбассе

Победителем стал Денис Казанский, который получил второе место среди голосов на сайте, а также занял первое место в рейтинге экспертов в категории Война на Донбассе. В сумме Казанский набрал 168 баллов, что на 6 баллов больше показателя Мирослава Гая из этой же категории.

Денис Казанский — журналист, блогер. На своей странице в Facebook автор активно обсуждает темы, касающиеся общества, политики, России и Донбасса.

Ирена Карпа — победительница в категории Lifestyle

Победителем стала Ирена Карпа, которая набрала больше всего голосов на сайте, а также заняла первое место в рейтинге экспертов в категории Lifestyle. В сумме Карпа набрала 100 баллов, что на 15 баллов больше показателя Дмитрия Дубилета из этой же категории.

Ирена Карпа — певица, писательница, журналистка, телеведущая, общественный деятель. В своем блоге рассказывает о своей жизни, воспоминаниях из детства. Особенно интересны мысли об обществе, которое способно себя изменить.

Оксана Скиталинская — победительница в категории Здоровье

Победителем в категории Здоровье стала Оксана Скиталинская, которая набрала больше всего голосов на сайте, а также заняла первое место в рейтинге экспертов в своей сфере. В сумме Скиталинская набрала 124 балла, что на 32 балла больше показателя Евгения Комаровского из этой же категории.

Оксана Скиталинская — известная врач-диетолог. Прекрасно выглядит и следит за своим здоровьем, помогая другим. На своих страницах в Facebook и Instagram доступно объясняет о пользе и вреде различных продуктов. Делится рабочими буднями врача-диетолога и рассказывает, как быть здоровым и жить долго.

Факты ICTV шестой год подряд проводят уникальный проект ТОП-100 блогеров Украины. Голосование продолжалось в течение месяца — с 1 по 30 сентября 2020 года.

Рейтинг собрал 163 263 голосов. Из них 118 593 голосов в категории ТОП-100 и 44 670 голосов в категории Народный выбор. В рейтинг вошли 240 блогеров, среди которых 61 женщина и 179 мужчин.

Андрей Карпов (Андрей Полтава) стал лучшим блогером Украины в категории Народный выбор.