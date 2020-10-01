Выводы следствия о причинах авиакатастрофы Ан-26 в Харьковской области являются обязательными для назначения и выплаты единовременной денежной помощи семьям погибших курсантов.
В Минобороны сообщили, что безотлагательно выплатят помощь, когда получат документы по каждому погибшему.
Ведомство уже зарезервировал для выплат 40 млн 989 тыс. грн.
Каждая семья получит по 1 576 500 грн.
Документы оформляются через областные военные комиссариаты по месту жительства получателей помощи.
Когда министр обороны утвердит решение о выплате, средства перечислят на счета получателей.
Авиакатастрофа под Харьковом
25 сентября в Харьковской области под Чугуев упал самолет Ан-26.
На его борту было 20 курсантов ХНУ Воздушных сил и семь членов экипажа. Выжил только один курсант.
Следствие рассматривает четыре версии авиакатастрофы.
Сейчас продолжается расшифровка самописцев. Она должно завершиться до конца текущей недели.