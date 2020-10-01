Выводы следствия о причинах авиакатастрофы Ан-26 в Харьковской области являются обязательными для назначения и выплаты единовременной денежной помощи семьям погибших курсантов.

В Минобороны сообщили, что безотлагательно выплатят помощь, когда получат документы по каждому погибшему.

Ведомство уже зарезервировал для выплат 40 млн 989 тыс. грн.

Каждая семья получит по 1 576 500 грн.

Документы оформляются через областные военные комиссариаты по месту жительства получателей помощи.

Когда министр обороны утвердит решение о выплате, средства перечислят на счета получателей.

Авиакатастрофа под Харьковом

25 сентября в Харьковской области под Чугуев упал самолет Ан-26.

На его борту было 20 курсантов ХНУ Воздушных сил и семь членов экипажа. Выжил только один курсант.

Следствие рассматривает четыре версии авиакатастрофы.

Сейчас продолжается расшифровка самописцев. Она должно завершиться до конца текущей недели.