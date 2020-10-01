1 октября мир отмечает Международный день пожилых людей.

Это ежегодный праздник утвердили на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Цель этого дня — обратить внимание на проблему старения населения и пожилых людей, которые нуждаются в поддержке.

В Международный день пожилых людей Факты ICTV собрали информацию об эйджизме в Украине и проблемах пожилых людей.

Что такое эйджизм

Согласно определению ВОЗ, эйджизм — это создание стереотипов и дискриминация отдельных людей или групп людей по возрастному признаку.

Иногда эйджизм может проявляться по отношению к молодым людям, иногда — наоборот. Нередко жертвами возрастной дискриминации становятся пожилые люди — как в трудовой сфере, так и в повседневной жизни.

Проблема эйджизма в Украине

В Украине присутствует эйджизм по отношению к пожилым людям. И начинается он с уровня пенсии, которая с 1 июля 2020 года — всего 1 712 гpн.

На эти выплаты пенсионеры не могут обеспечить себе достойную старость. Кроме того, недостаточное внимание уделяется сфере предоставления качественных медицинских услуг, программам помощи пенсионерам, мероприятиям по организации их досуга.

Нередко пожилые люди остаются один на один со своей старостью, что в лучшем случае приводит к тяжелой работе, в худшем — к трагедиям, когда пенсионеры становятся жертвами злоумышленников.

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Дискриминация в трудовой сфере

Помимо этого, эйджизм в Украине наблюдается в трудовой сфере, когда пожилых людей не берут на работу или же берут, но на низкооплачиваемые вакансии.

Если говорить об официальном трудоустройстве, то здесь эйджизм присутствует на законодательном уровне.

— Во время официального трудоустройства пенсионеры подпадают под действие Кодекса о труде и вынуждены работать по четким нормам, которые там прописаны. Часто они достаточно жесткие для пенсионеров, ведь у них другое здоровье и другие физиологические потребности. Им чаще нужно идти в туалет, больше отдыхать. А эти нормы сравнивают их с молодыми людьми, — говорит юрист Иван Либерман.

Что касается трудоустройства по трудовому договору или нелегально, на что чаще всего идут пенсионеры, чтобы не потерять пенсии, существуют риски потери работы и обмана работодателем. А это психологическое давление.

— В трудовом договоре условия также бывают жесткими. Любое нарушение влечет за собой расторжение договора. Из-за этого люди часто чувствуют себя психологически тяжело. Во время формально неоформленного трудоустройства люди чувствуют себя между небом и землей, ведь им могут не выплатить обещанную зарплату. Здесь каждому тяжело, а пенсионерам вдвойне, — продолжает Иван Либерман.

Как преодолеть эйджизм

О том, что в Украине есть дискриминация пенсионеров, говорит и показатель уровня счастья среди пожилого населения.

— В западных странах высокий уровень счастья у молодых и пожилых людей. В середине жизни они работают, выплачивают кредиты, а потом выходят на пенсию и наслаждаются свободным временем. В Украине четкая зависимость — чем старше люди, тем они менее счастливы, — говорит социолог Владимир Паниотто.

Все это зависит от условий, в которых приходится жить пенсионерам, а также от нежелания власти и украинцев видеть эту проблему.

Преодолеть эйджизм можно лишь комплексными мерами со стороны государства, которое должно создать условия для нормального и достойного старения, а также вниманием общественности — от обычной помощи пенсионеру на улице до создания программ и мероприятий для пожилых людей.

Пенсии в Украине

С сентября 2020 года 1,6 млн украинских пенсионеров получили пересчет пенсии.

Это касается неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж более 30 лет.

Минимальный размер пенсии для них возрастает с 1 889,20 грн до 2 тыс. грн.

Людмила Грубник