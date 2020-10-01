Минск ответил на отказ Украины признать Лукашенко президентом

Беларусь расценивает как недружественный жест и попытку вмешательства во внутренние дела возможные санкции со стороны Украины и непризнание Александра Лукашенко президентом.
1 октября состоялась встреча представителя посольства Беларуси в Украине с представителями МИД Украины, во время которой украинской стороне сообщили, что Беларусь считает неприемлемым вмешательство в свои внутренние дела.
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— Многочисленные публичные высказывания руководства Украины и ряда украинских официальных лиц высокого ранга о внутриполитической ситуации в Беларуси, легитимность президента, рассматриваются как чрезвычайно недружественные жесты со стороны Украины, не способствуют сохранению доверия в белорусско-украинских отношениях, — заявили представители Беларуси.
В посольстве заявили, что Беларусь самостоятельно справится с непростой ситуацией, в которой оказалось страна.
Ситуация в Беларуси
После фальсификаций на президентских выборах началась волна протестов в Беларуси, которые обеспокоили весь мир.
23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси во время церемонии инаугурации, о которой не было объявлено заранее.
Оппозиционный лидер Беларуси Светлана Тихановская назвала это мероприятие фарсом. ЕС не признали Лукашенко легитимным.
Источник: Посольство Беларуси в Украине