Минск ответил на отказ Украины признать Лукашенко президентом

Беларусь расценивает как недружественный жест и попытку вмешательства во внутренние дела возможные санкции со стороны Украины и непризнание Александра Лукашенко президентом.

1 октября состоялась встреча представителя посольства Беларуси в Украине с представителями МИД Украины, во время которой украинской стороне сообщили, что Беларусь считает неприемлемым вмешательство в свои внутренние дела.

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— Многочисленные публичные высказывания руководства Украины и ряда украинских официальных лиц высокого ранга о внутриполитической ситуации в Беларуси, легитимность президента, рассматриваются как чрезвычайно недружественные жесты со стороны Украины, не способствуют сохранению доверия в белорусско-украинских отношениях, — заявили представители Беларуси.

В посольстве заявили, что Беларусь самостоятельно справится с непростой ситуацией, в которой оказалось страна.

Ситуация в Беларуси

После фальсификаций на президентских выборах началась волна протестов в Беларуси, которые обеспокоили весь мир.

23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси во время церемонии инаугурации, о которой не было объявлено заранее.

Оппозиционный лидер Беларуси Светлана Тихановская назвала это мероприятие фарсом. ЕС не признали Лукашенко легитимным.

Источник: Посольство Беларуси в Украине