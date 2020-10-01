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Факты / Происшествия

Нанесли более 85 ударов: в винницкой колонии заключенный не выдержал пыток и умер

В Винницком учреждении исполнения наказаний №1 сотрудники избили осужденного до смерти. Инцидент произошел еще в июле прошлого года.

Тогда в госучреждение попал 59-летний осужденный. Шесть работников пытали его в отдельной комнате, нанеся тяжкие телесные повреждения. После этого его поместили в камеру, где другой осужденный также издевался над ним. От полученных травм мужчина скончался.

По факту преступления открыто три уголовных производства:

  • по ч. 1 ст. 127 УК Украины (насилие и совершение пыток заключенного в местах лишения свободы с целью наказания за совершение им преступления);
  • по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий с причинением насилия);
  • по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть).


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Если участие в преступлении этих лиц подтвердится, им грозит от трех до десяти лет тюрьмы.

В Днепропетровской области следователи Государственного бюро расследований вручили подозрение местным полицейским. По информации ГБР, правоохранители избили мужчину, чтобы выбить признание в совершении убийства.

Фото: ГБР

Источник: ГБР

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