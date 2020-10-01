Народный депутат от фракции Слуга народа Александр Корниенко заразился коронавирусом.

— Симптомов, кроме температуры, у меня не было. Но сразу, как только она поднялась, сделал и экспресс, и ПЦР тесты. Оба не показали результата, — отметил нардеп.

Также он рассказал, что после этого сразу обратился к пульмонологу и депутату сделали КТ с выводом “похоже на Covid-19”. После полученных результатов Корниенко самоизолировался. В течение трех дней он имел схожие симптомы на коронавирусом, однако результаты теста были отрицательными. Только 1 октября депутату поставили диагноз.

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Состояние у меня стабильное, получаю необходимое лечение, показаний к госпитализации нет, — отметил Александр Корниенко.

Также нардеп признался, что пренебрегал превентивными мерами.

— Не буду говорить за всех, но я, честно говоря, грешил и нарушением масочного режима, и пренебрегал санитайзером и перчатками. За прошедшую неделю, в связи с выборами, контактировал с сотнями людей. Неосмотрительность в таких делах плохо заканчивается, — подчеркнул Корниенко.

29 сентября коронавирус обнаружили у Петра Порошенко — пятого президента Украины. По его словам, это произошло очень невовремя и он сожалеет, что вынужден взять паузу в работе. Кроме этого, он заявил, что лечится дома и надеется на скорейшее выздоровление.

Сейчас проходит лечение от Covid-19 еще один депутат — глава партии Голос Кира Рудык. Политик сообщила, что находится в больнице.