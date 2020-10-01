В Офисе президента выразили соболезнования родным и близким по поводу смерти сотрудницы посольства США.

— С прискорбием узнали о том, что в больнице скончалась гражданка США, сотрудница американского посольства в Киеве. У нее осталось четверо детей и муж. Выражаем наши искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам погибшей, — отметили в Офисе президента.

Также в представительстве главы государства отметили, что пока рассматривается версия как преднамеренного убийства, так и несчастного случая.

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— Украинская власть и Офис президента в частности всячески будут способствовать установлению всех обстоятельств этого ужасного случая, — подчеркнули в ОП.

Гибель сотрудницы посольства США в Киеве

В Киеве в лесопарковой зоне прохожие обнаружили без сознания женщину с травмой головы. Ее госпитализировали, но впоследствии она умерла.

Позже посольство США в Украине подтвердило смерть своей сотрудницы, гражданки США.

Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.